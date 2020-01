Le christianisme est universaliste dans l'âme

Les mages de la Nativité, en astrologues perses (basilique St-Apollinaire, Ravenne) Fête de l'Epiphanie – Le salut dans le Christ est “pour toute l’humanité, sans distinction” (Benoît XVI, L'enfance de Jésus) :

Comme le dit le P. Bruno Lefèvre-Pontalis dans Paris Notre-Dame cette semaine, la crèche est “une petite fenêtre dans le mystère de l’Incarnation”. Le Fils éternel, co-créateur du monde, s’incarne en un temps, un peuple et un lieu : ces données historiques (richesses et limites de la créature humaine), il les assume pour les transcender en rédemption universelle.

La fête de l’Epiphanie commémore la venue des mages pour vénérer l’Enfant. Qui sont-ils ? Nullement des rois : ce titre leur est décerné dans l’Antiquité tardive par extrapolation du psaume 71 [*], et fleurira surtout au Moyen Âge : au XVe siècle l’Armorial de Wernigerode attribuera même des blasons à ces “rois” ! Tradition très superflue… Mieux vaut respecter le texte et le contexte de l’évangile. C’est ce que fait Benoît XVI (L’enfance de Jésus, 2012) en identifiant les mages comme des chercheurs : “Les hommes dont parle Matthieu n’étaient pas seulement des astronomes. Ils étaient des ‘savants’, ils représentaient la dynamique de l’aller au-delà de soi.”

D’où viennent les mages de l’évangile ? La tradition – mieux inspirée cette fois – les a fait venir des trois continents connus sous l’Antiquité et au Moyen Âge : Asie, Afrique, Europe. Benoît XVI souligne cet universalisme : “Le ‘roi’ de couleur noire en fait partie permanente : dans le royaume de Jésus-Christ il n’y a pas de distinction de races ni de provenance. En Lui et par Lui, l’humanité est unie, sans perdre la richesse de sa variété.”

Echo du magistère de l’Eglise, Parole et prière souligne : “Loin d’être un personnage enfermé dans son identité, Jésus est aussi une ‘étoile’ pour tous les peuples… Il est roi, prêtre et prophète pour toute l’humanité, sans distinction.”

Hans Urs von Balthasar approfondit : “L’évangile décrit la venue des astrologues païens qui ont vu se lever l’étoile de la rédemption et l’ont suivie. Dieu leur a adressé une parole par un astre inhabituel au milieu de leurs constellations habituelles, et cette parole les a émus et amenés à tendre l’oreille, tandis qu’Israël, habitué à la parole de Dieu, est devenu sourd à de telles paroles de révélation : il ne veut pas se laisser troubler dans le cours habituel de ses dynasties (ainsi souvent l’Eglise, quand, par un saint, un message inattendu la dérange). La question naïve de ces étrangers : ‘Où est ce roi qui vient de naître ?’, posée aux Judéens ou à l’Eglise, crée embarras et même effroi. La conséquence sera chez Hérode un projet meurtrier prudemment voilé.” Avouée ou inavouée, consciente ou non, la crispation sur soi est tendanciellement homicide... Quant aux mages venant vénérer l’Enfant, “cet événement est symbolique : il annonce l’élection des païens. Souvent Jésus trouvera chez eux plus de foi qu’en Israël. Fréquemment ce sont des convertis (rarement souhaités) qui ouvrent à l’Eglise des voies nouvelles et fécondes...”

Nous savons tout cela – en théorie. Songeons-nous aux applications concrètes, qui peuvent nous "déranger" ?

[*] “Les rois de Tarsis et des Iles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Seba feront leur offrandes. Tous les rois se prosterneront devant lui…”

Les "rois mages" vus par le Moyen Âge : triptyque de Memling