"Pour BlackRock, la France n'est qu'une boîte de smarties" (Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat)

Le milieu qui compose LREM ne sait pas cacher ses réflexes. On le voit encore par ses réactions dans la pittoresque affaire Cirelli :

Découvrant les liens entre l’Elysée et le “gestionnaire d’actifs” américain BlackRock (7000 milliards de dollars de fonds), le public soupçonne la réforme des retraites de tendre à détourner la meilleure part de l’épargne française, via les assureurs et les banques, vers les fonds de pension privés : autrement dit, le casino global. La presse du 11 décembre publie un document de BlackRock exprimant ce but stratégique. Que la Macronie s’évertue aussitôt à démentir… Mais le 31 décembre, elle annule ce démenti par une sorte d’acte manqué freudien : faire du patron de BlackRock France un officier de la Légion d’honneur ! Jean-François Cirelli, 61 ans, incarne la collusion politique-business : avant de rejoindre BlackRock il fut conseiller de Chirac, directeur de cabinet de Raffarin, puis dirigeant de GDF-Suez. Qui l’a proposé pour la rosette ? Edouard Philippe.

Explosion d’indignation à gauche et à droite. Olivier Faure (PS) : "C'est tout sauf anecdotique, BlackRock, c'est tout simplement le côté obscur de la réforme des retraites, c'est le choix d'un camp, celui des fonds de capitalisation ! Que feront les 300 000 Français qui gagnent plus de 10 000 euros par mois et qui cotisent aujourd'hui pour 3 milliards d'euros dans le système solidaire ? Ils s'échapperont vers un système différent qui sera le système par capitalisation !" Ian Brossat (PCF) : "C'est une provocation incroyable. Cela fait des semaines que l'on soupçonne le gouvernement de mettre en place cette réforme sur inspiration de ces fonds de pension, qui veulent faire main basse sur les retraites des Français. Désormais, il ne s'en cache même plus !" Mathilde Panot (LFI) : "Dans la République des privilèges, on élève au grade suprême les destructeurs des conquêtes sociales. Démocratie malade, Ve République à bout de souffle !" Nicolas Dupont-Aignan (DLF) : “Arrogance sans limite, ce pouvoir est corrompu !”

“Polémique politicienne un peu vaine”, ironise Edouard Philippe : une décision de Premier ministre est bien au-dessus de ces choses. Au-dessus de quoi, d’ailleurs ? Pour BlackRock la France n’est “qu’une boîte de smarties”, grince la secrétaire d’Etat Agnès Pannier-Runacher (HEC-ENA + Young Leaders, un profil parfait). Avec la voix d’adolescente exaspérée propre à beaucoup de femmes macronistes, elle lance à Bourdin sidéré : “Arrêtons de croire que nous sommes au centre du monde !”

Dire que la France est nulle (“smarties”), interpréter sa colère sociale comme l’illusion de “se croire centre du monde”, voir les choses comme BlackRock alors que l’on est secrétaire d’Etat… C’est le vocabulaire d’un milieu mental : celui des technos de la finance privée qui ont achevé en 2017, sous le masque LREM, de s’emparer du pouvoir. L’affaire Cirelli n’en est que l’illustration pittoresque.