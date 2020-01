Quand l’ennemi du religieux est un nationalisme

Inauguration d'une Eglise catholique en Chine La politique de Xi Jinping envers les religions en Chine a un seul objectif : les amputer de leur dimension internationale. L'accord de 2018 entre le Saint-Siège et Pékin sur la nomination des évêques est donc une victoire, contrairement à la rumeur forgée par certains :

« 2019, ‘annus horribilis’ pour Xi Jinping » : les médias occidentaux s’interrogent sur les difficultés du régime chinois. Dans une analyse diffusée par la plateforme américaine Project Syndicate [*], le sinologue Minxin Pei, senior fellow du lobby transatlantique German Marshall Fund, estime que les erreurs politiques de Pékin viennent de « l’intolérance de Xi face à toute contradiction » et du culte qu’il installe autour de sa personne.

Depuis 2018, en effet, la Constitution de la République populaire de Chine a restauré un concept oublié depuis Mao : sacraliser la pensée présidentielle. Mais contrairement à la « pensée rouge du président Mao », bizarrerie néanmoins marxiste, la « pensée rouge du président Xi » s’exerce au nom du nationalisme. C’est pour rendre « patriotes » (= culturellement identitaires) tous les secteurs d’activité, que cette re-politisation se traduit par une coercition de masse.

Il y en a beaucoup d’exemples. Entre autres, ce qui se passe dans le secteur religieux… Confirmé en 2016 par une session du PCC présidée par Xi, l’objectif est de « siniser » les religions comme le reste : c’est-à-dire trancher tout lien entre elles et « les puissances étrangères ». C’était déjà le cas sous Mao, mais au nom de « la lutte mondiale des peuples contre l’impérialisme » : catholiques et protestants étaient assimilés à des relais du capitalisme occidental. Sous Xi, la politique religieuse du régime change d’angle : elle agit au nom de l’identité nationale et non plus du socialisme. Il s’agit d’opposer « nos valeurs chinoises » (« notre civilisation quatre fois millénaire ») à l’internationalisme, qu’il soit chrétien ou musulman.

Tout l’effort consiste désormais à introduire ce nationalisme culturel au sein même des groupes religieux. Le 6 novembre 2019, une réunion du parti a enjoint aux « textes de référence des religions » d’être « conformes aux exigences de la nouvelle époque ». Selon une rumeur, Wang Yang (l’un des sept hiérarques du PCC) prétendrait même faire réécrire le Coran et la Bible pour « les adapter aux caractéristiques chinoises » : ambition – si c’est vrai – dont il ne mesure pas l’absurdité… En tout cas, c’est dans l’optique nationaliste que se développent les politiques religieuses du régime. Elles sont diverses selon les religions.

Les musulmans sont la cible principale. Il s’agit des Ouïgours turcophones du Xinjiang : un cas spécial, dans la mesure où leurs organisations militantes sont indépendantistes, voire terroristes, en lien avec des djihadistes extérieurs. D’où la répression de masse qui les frappe en tant que « séparatistes soutenus par l’étranger ».

Rien de comparable évidemment en ce qui concerne les 80 millions de chrétiens chinois. Mais leur situation n’est pas la même s’ils sont protestants ou catholiques. Les protestants sont la cible d’une nouvelle vague de répression : surveillance policière étroite, arrestations de pasteurs, portraits de Xi imposés dans les salles de prière, hymne national obligatoire au début de l’office, etc. Le malheur de ces Eglises est le soutien ostentatoire de fondations américaines : le PCC voit donc dans les protestants chinois une antenne chrétienne du pôle US, d’autant plus suspecte que ces Eglises evangelical sont mouvantes et multiformes – donc difficiles à surveiller.

Le catholicisme chinois – lui aussi sous férule policière – est dans une autre position. Il doit certes être en communion avec Rome (sans quoi il ne serait plus catholique) : mais la Rome du Saint-Siège est d’une autre nature que les Etats séculiers. Des divergences profondes la séparent aujourd’hui de Washington, sur le plan géopolitique et même religieux, comme le souligne le livre de Nicolas Senèze [2]. Le pape François n’hésite pas à dire leur fait aux Américains… Dans ce climat particulier, un événement a eu lieu en septembre 2018 entre le Vatican et Pékin : ils sont parvenus à un accord provisoire sur le point précis, mais crucial, de la nomination des évêques. Aux termes de cet accord, les nominations épiscopales de l’Eglise chinoise réunifiée ne pourront se faire sans le Vatican ! Pékin admet ainsi l’appartenance de l’Eglise chinoise à la communion catholique, universelle par définition. Cette exception au nationalisme identitaire régnant en Chine est une victoire du Saint-Siège, quoi qu’en disent les bergogliophobes.

Car cet accord a soulevé l'ire de certains catholiques : vieux messieurs occidentaux qui prennent Xi Jinping pour Lénine et François pour Kerenski ; anti-François de tous âges voulant croire que ce pape est l’Antéchrist ; sans oublier le furibond cardinal Zen, en retraite à Hongkong, qui ne pardonne pas au Saint-Siège d’avoir réalisé sans lui un accord… qu’il refusait d’avance.

De ce milieu vient la rumeur selon laquelle l’accord de 2018 contiendrait on ne sait quelles affreuses « clauses secrètes ». Pure allégation ! Rappelons que : 1. cet accord était déjà en préparation sous Benoît XVI, qui le considérait comme indispensable ; 2. la division des catholiques chinois en deux Eglises ne pouvait durer sans risques graves pour les âmes ; 3. une partie des évêques de l’Eglise « patriotique » étaient déjà en rapports discrets avec le Vatican.

Rappelons aussi que cet accord n’est même pas un concordat. Et que ce n’est pas le premier traité signé par l’Eglise avec des pouvoirs anti-religieux…

[1] Les articles mis en ligne par Project Syndicate (“The World’s Opinion Page”) sont reproduits ou cités par quelque 500 “publications partenaires” dans le monde.

[2] Comment l’Amérique veut changer de pape, Bayard 2019.