Charlie Hebdo et "la censure" (l'imam et l'évêque ? les internautes ? la maire de Paris ?)

Cinq ans après l'attentat, le rédacteur en chef de Charlie incrimine "les censures". De quoi s'agit-il ? Réflexions dans ma chronique de Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Mayenne :

http://www.radiopresence.com/IMG/mp3/08012020_chroeco_airtemps.mp3

<< Le 7 janvier 2015, deux jeunes islamistes massacraient la rédaction du journal polémiste Charlie Hebdo. Une émotion nationale se manifestait alors : mais au-delà de la compassion envers les morts et leurs familles, que nous avons tous ressentie, le sens de cette unanimité n’était pas évident.

Pas plus évident d’ailleurs que la philosophie de Charlie Hebdo, comme on le constate cinq ans après en écoutant son rédacteur en chef actuel, le dessinateur Riss, interviewé un peu partout pour l’anniversaire de l’attentat...

Riss nous explique que le combat de Charlie Hebdo n’est pas seulement contre l’islamisme mais "contre les censures". C’est l’argument de tous les satiristes et pamphlétaires depuis le XIXe siècle. Mais peut-on suivre Riss et son journal quand ils s’acharnent à dénoncer (en tant que "censeurs") l’imam islamiste et l’évêque catholique ? Cet amalgame ne tient pas debout : même islamiste, l’imam n’est pas un censeur puisqu’il n’est pas au pouvoir en France. Quant à l’évêque, l’idée qu’il ait le moindre pouvoir social, ici, aujourd’hui, est un anachronisme pathétique : informons Charlie Hebdo que le millésime est 2020, pas 1820.

Autre chose. Que Riss me pardonne, mais il n’est pas plus pertinent quand il se plaint – hier matin à France Info – d’une "nouvelle censure" : celle qu’exercent, selon lui, des milliers d’internautes à travers Twitter, Facebook etc, en insultant et en prétendant faire taire ceux qui ne pensent pas comme eux. Non, Riss, ça non plus ce n’est pas une censure : ça ne vient pas du pouvoir légal mais de personnes privées, qui ne supportent pas d’autres opinions que la leur ou celle de leur petit milieu.

Or cet enfermement dans des bulles d’opinion, que l’on appelle à tort "communautés", est un phénomène caractéristique de la société dans laquelle nous entrons : une société où chacun se croit menacé par ce qui ne lui ressemble pas.

Est-ce à force d’entendre la publicité commerciale nous répéter qu’il faut acheter ceci ou cela parce que « ça vous ressemble » ? On peut se le demander, mais n’insistons pas.

Donnons en tout cas raison à Riss sur un point : il admet que lorsque la maire de Paris prétend interdire des affiches célébrant la paternité et la maternité, c’est une censure. Précisons : une VRAIE censure. Parce que la mairie de Paris est une puissance publique, une autorité. Et qu’elle en abuse pour imposer une certaine idéologie : ce qui est illégitime. Bravo à Riss de l’avoir reconnu... >>