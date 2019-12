Incendies : le changement du climat carbonise l’Australie, ‘terre sainte’ des climato-négationnistes

…négationnisme dans lequel persévèrent néanmoins les dirigeants du pays, Premier ministre en tête :

► Amère preuve par neuf des rapports du GIEC, l’Australie brûle depuis deux mois ! Sydney (5,2 millions d’habitants) est en “alerte catastrophe” : à l’ouest, un incendie monstrueux a déjà ravagé 5000 km2 et progresse jour après jour sur un front de 150 kilomètres. Au sud, un autre “immense mur de flammes” – disent les radios – atteignait avant-hier la banlieue… Toute la mégapole est envahie de fumée, de cendres et de particules fines toxiques. Par ailleurs une chaleur d’enfer, due au climat et montant jusqu’à 49° C à Port-Augusta (nord d’Adelaïde) et 50° C dans le Nullarbor, pèse sur le continent australien où l’eau manque partout ; d’où la propagation de ces incendies à travers un pays desséché, et l’impuissance les 74 000 pompiers volontaires malgré leur courage et leur équipement.

Le réchauffement climatique est l’élément décisif. Sans lui, les deux facteurs d’incendie récurrents (températures océaniques et circulation des vents) n’auraient pas déclenché un cataclysme de cette ampleur et de cette durée. Mais il en faudrait plus pour convaincre la classe politique “conservatrice” d’Australie... Là-bas comme ailleurs – notamment en France –, le terme “conservateur” aujourd’hui désigne la même imposture : idéologie difforme qui d’un côté geint sur “la destruction des valeurs morales”, et de l’autre sert la Machine à tout détruire qu’est le productivisme industriel à l’ère néolibérale.

Le Premier ministre Scott Morrison, lobbyiste de profession et membre du parti libéral, est l’incarnation de cette imposture. Côté gémissements sur la perte des valeurs, ce membre spectaculaire de l’Eglise Horizon (pentecôtiste “conservatrice”) fait partie de ceux pour qui l’immigré et le gay sont les obstacles au Retour de Jésus : hallelujah ! [*]. Côté service de la Machine, Morrison est le solide instrument de l’industrie minière. En avril il donnait le feu vert à un projet géant de mine de charbon – à ciel ouvert et non loin de la Grande Barrière de corail. En décembre, il s’employait (avec d’autres) à faire avorter la COP 25 de Madrid. Après quoi il est parti en vacances à Hawaï avec sa famille, laissant les Australiens faire face aux incendies… Contraint de revenir à Canberra par l'indignation publique, il vient de présenter ses excuses – tout en affirmant que la catastrophe ne doit rien au réchauffement climatique, qui d’ailleurs n’existe pas. Le vice-Premier ministre Michael McCormack déclarait quant à lui en novembre : “Ces histoires de climat ne sont un souci que pour les tarés de gauche dans les centres urbains...” [**] À Paris, on connaît des mensuels de la Droite Décomplexée qui vont honorer MM. Morrison et McCormack du titre de “libérateurs de l’esprit”.

Et l’Australie ? Elle brûle.

[*] Des catholiques australiens n'étaient pas en reste : le cardinal Pell, fervent conservateur à l'américaine, faisait des ournées de conférences dans loes pays anglophones pour proclamer l'inexistence du réchauffement climatique. En 2015, il donnait une interview scandaleuse au Wall Street Journal pour donner tort à l'encyclique Laudato Si'. Depuis, Son Eminence a eu des ennuis qui l'amènent à plus de discrétion.



[**] https://www.bbc.com/news/world-australia-50341210

Scott Hallelujah Morrison

Michael Not-a-concern McCormack