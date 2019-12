"Magie de Noël" et invasion de l'esprit marchand

Je veux bien que la "sécularisation" soit "l'esprit de notre émancipation progressiste"... Mais appliquée à Noël, voici ce qu'elle produit :

► De Laurent Grzybowski (Facebook) :

<< Nous vivons une époque formidable ! Le 25 décembre à midi, plus de 500 000 annonces ont été déposées sur le site Rakuten, contre 300 000 l'an dernier à la même heure, pour revendre ses cadeaux de Noël. Et comme chaque année, près de 500 000 tonnes de nourriture ont fini à la poubelle, soit 40 % des aliments et l’équivalent de 50 € par foyer. Nous avons aussi jeté 20 000 tonnes de papier cadeau, soit l'équivalent de 380 000 arbres... L'an prochain, nous l'avons décidé en famille, nous ne nous ferons plus de cadeaux matériels. Nous goûterons la joie d'être ensemble, nous partagerons un repas simple, nous prendrons le temps de partir en balade, d'aller faire du vélo, d'écouter de la musique, de partager nos passions, d'échanger des nouvelles, de cultiver le verbe être et d'oublier le verbe avoir, de nous aimer quoi :) :) :) Joyeux Noël ! >>



La magie de Noël, version 'croissance en marche'

Comme dirait le chef de l'Etat, on n'arrête pas le progrès.