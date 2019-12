Londres: quand le nationalisme engendre... son contraire

Ce qui va se passer outre-Manche est profondément paradoxal :

...Le peuple anglais [*] vient certes de manifester une capacité d’auto-affirmation patriotique qu’ont perdue d’autres Européens, dont nous faisons partie. Mais cette rébellion d’un peuple contre la Machine libre-échangiste bruxelloise risque de n’engendrer, à Londres, qu’une autre Machine libre-échangiste ! Ce matin Donald Trump tweetait ceci à destination de Boris Johnson :

<< Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019” – Congratulations to Boris Johnson on his great WIN ! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris ! >>

Ainsi Washington va pouvoir imposer un “massive new Trade Deal” (“énorme nouvel accord commercial”) à Londres : privée du libre-échange continental, l’Angleterre s'offre au libre-échange américain. La City se rêve en Singapour financière et en paradis fiscal à quelques encâblures du continent, qui éclipserait le paradis fiscal officiel de l’UE : Luxembourg… Sans oublier une action législative de dérégulation économique et sociale qui liquidera, entre autres, le système de la santé publique (National Health Service)... auquel les sujets d’Elizabeth II étaient attachés comme à une sorte de “religion nationale”– selon Nigel Lawson lui-même, ancien ministre de l'Economie de Mme Thatcher ! On plaint les chômeurs de Newcastle et de Manchester quand ils subiront cette conséquence de leur vote contre-nature en faveur de M. Johnson – finalement seul capable de réaliser un Brexit qu’ils prenaient pour le remède à leurs malheurs. Le populisme de droite est un piège à pauvres...

Pour achever le tableau des contradictions :

– tandis que le nationalisme anglais réalise le Brexit, le nationalisme écossais (indépendantiste) s’exprime au contraire dans une fronde résolument pro-UE ! Sur les 59 sièges écossais aux Communes, le SNP vient d’en conquérir 48 : il exige donc un nouveau référendum d’autodétermination.

– Une courte majorité des sièges nord-irlandais aux Communes appartient désormais aux deux partis qui veulent un référendum d’unification avec l’Irlande du Sud : le Sinn Fein et le SDLP ! Pousser Belfast vers Dublin, serait l’un des plus étranges effets de la victoire (en Angleterre) des nostalgiques de la Couronne impériale…

__________

[*] Ne disons plus “les Britanniques”, le Royaume-Uni commençant à se désagréger.