Arrêt du Conseil d'Etat : les oies cendrées ne seront pas sacrifiées à la campagne LREM des municipales

Le Conseil d'Etat vient de retoquer pour "illégalité" un arrêté gouvernemental prolongeant de quatre semaines le massacre des migratrices... Arrêté qui avait été pris pour complaire à la Fédération nationale de la chasse, alliée politique de M. Macron :



Grâce au livre de la journaliste Emilie Lanez [*], on sait que l'Elysée s'est acquis en décembre 2017 l'hommage-lige de la Fédération nationale de la chasse (Willy Schraen), faisant ainsi perdre cet électorat à LR. Objectif : les municipales de 2020. Déjà la FNC est intervenue en décembre 2018 pour empêcher ses adhérents de rejoindre les gilets jaunes...

Mais c'est donnant-donnant : d'où les étranges décisions de Matignon transférant des responsabilités "écologiques" (?) au parti des chasseurs, et cherchant à annuler autant que possible des réglements qui limitent des saisons de chasse.

C'est l'une de ces décisions pro-chasse que le Conseil d'Etat vient d'abroger : il déclare illégal un récent arrêté gouvernemental qui permettait de tuer 4000 oies cendrées et allongeait d'un mois la période de cette chasse.

Pour une fois, une directive européenne aura donc servi à quelque chose. Laissons migrer les oies sauvages !

__________

[*] Noël à Chambord, d'Emilie Lanez (Grasset 2019, 144 p.)

Willy Schraen, allié "secret" (quoique volumineux) d'Emmanuel Macron

Ceci ↑massacre cela ↓