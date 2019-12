"Le christianisme ne contient aucun appel à l’identité"

Remarquable entretien du Pr Jean-Marie Salamito (Sorbonne) :

► Extraits :

<< Que dit saint Augustin aux chrétiens effrayés [du sac de Rome par les Wisigoths en août 410] ?

JMS – ...Sa réflexion peut nous aider à éviter de forger un sens de l’histoire hors de sa dimension chrétienne, c’est-à-dire en oubliant l’espérance du retour du Christ et la foi en l’action de l’Esprit-Saint dans la vie de l’Eglise. Augustin prend beaucoup de recul face aux destructions matérielles. Chez certains catholiques, l’émotion après l’incendie [de Notre-Dame de Paris] s’est exprimée avec beaucoup plus de force que celle que l’on devrait avoir face à la misère humaine. Il y a un snobisme à s’affliger de l’état de Notre-Dame alors que l’on ne se scandalise pas que des enfants meurent de faim. Augustin ne se lamente pas sur les pierres, il pense aux Romains, aux personnes et à leur salut. […] Il développe une vision très dynamique de la vie humaine et de l’histoire. Il peut nous parler parce que nous vivons non pas dans une société stable et sûre d’elle-même, mais dans l’instabilité, le changement et le doute. Il est un penseur du mouvement. Pour lui, la vie humaine est un voyage. Il a sans cesse dans la bouche le mot viator (voyageur): on est en voyage vers la patrie céleste. [...] Il nous pousse à ne pas être ‘installés’ dans l’autosatisfaction, mais à développer un rapport personnel à Dieu...

Les chrétiens sont désormais minoritaires dans les sociétés occidentales…

Être minoritaires est un défi analogue à celui des chrétiens du Ve siècle. Augustin vit dans une société souvent hostile où seulement la moitié des gens sont chrétiens. Ce n’est pas une situation confortable, mais c’est typiquement chrétien.

Face à ce défi, on assiste souvent à une réaction identitaire parmi les catholiques ?

La notion d’identité est un piège pour les chrétiens. Elle vient des sociologues qui ont développé l’idée qu’un groupe, pour s’affirmer, va mettre en place des rites d’intégration, mais aussi d’exclusion. Cette notion peut être utile en sociologie, mais ce n’est pas une valeur chrétienne. Le christianisme ne contient aucun appel à l’identité : la vertu dont il parle est la fidélité. […] Nous ne sommes pas une tribu en voie de disparition qui devrait essayer de survivre. Nous ne défendons pas une civilisation. L’Evangile rencontrant des réalités humaines à n’importe quelle période de l’histoire produira des civilisations particulières. Le repli sur soi n’est absolument pas chrétien.

Cette tentation est pourtant assez nette dans le catholicisme français ?

Il faut la combattre. C’est une défaite de l’esprit chrétien, car celui-ci consiste, au contraire, à ne pas avoir peur, à faire confiance à Dieu. La tradition est une dynamique pour transmettre ce que l’on a reçu sans le confondre avec nos habitudes humaines. […]

Comment l’historien que vous êtes a-t-il quelque chose à dire dans la société et dans l’Eglise ?

[…] L’historien brasse des documents qui lui ouvrent le sens du réel. Il doit avoir le sens du concret et du complexe. Ce qui évite les raccourcis et les caricatures, naïves ou désespérantes. Dans les Actes des Apôtres, nous avons une image magnifique du partage des biens entre les chrétiens, mais aussi celle d’Ananias et Saphira qui mentent aux apôtres pour préserver leurs biens. Dès les origines, il y a l’idéal et la trahison. Cela doit amener une attitude de solidité face au péché. L’histoire est un remède contre l’idéologie. Elle est du côté de la raison et non pas de la passion… >>



Cet entretien est à lire intégralement sur le site cath.ch.

Jean-Marie Salamito enseigne à l’université de Paris-Sorbonne où il dirige l’école doctorale d’histoire antique. Il est auteur de nombreux articles et de plusieurs ouvrages sur l’Eglise primitive, en particulier sur saint Augustin. Il a notamment publié Monsieur Onfray au pays des mythes (Salvator 2017) qui démonte les préjugés rabâchés par le philosophe dans son dernier ouvrage.