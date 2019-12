Réflexions chrétiennes et mouvement social

(Logo du 'Catholic Worker' de Dorothy Day à New York en 1933) Ma chronique de Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :

<< La colère sociale de grande ampleur qui secoue la société française est interprétée de façon contradictoire selon les opinions et les milieux sociaux. Mais quand un million de gens sont dans la rue, quand le mouvement de grève déborde des fonctionnaires vers les salariés du privé – chose rare dans notre pays –, c’est qu’objectivement il se passe quelque chose et qu’on ne doit pas le réduire à quelques idées simplistes.

Nous n’allons pas ici débattre de la retraite par points ou par répartition. Ni nous demander (même si la question semble vraiment se poser) si tout ça n’a pas pour but de pousser de gré ou de force les citoyens vers les fonds de pension et autres produits financiers : solution dont les Français se méfient plus que les Américains, peut-être à juste titre si l’on se souvient de 2008.

Ce dont on doit aussi parler dans une radio chrétienne, à propos de cette crise, c’est de l’aspect psychologique et moral de ce qui se passe actuellement dans l’Hexagone. Tous les commentateurs en conviennent, le mouvement social auquel nous assistons est le résultat de multiples colères (les hôpitaux, le sentiment d’abandon des habitants de nombreux territoires, etc) : colères qui convergent avec l’inquiétude pour les retraites. Tout le monde sait qu’il faut faire évoluer le système des retraites ; mais les sondages montrent que les gens ne font pas confiance au pouvoir politique actuel pour concevoir et mener cette évolution.

Pourquoi ce manque de confiance ? Parce que beaucoup de Français ont l’impression que la classe politique vit et fonctionne loin de la société réelle (depuis longtemps, mais aujourd’hui de plus en plus).

Cette impression a déclenché l’an dernier le mouvement des gilets jaunes. L’impression est partagée aujourd’hui par les milieux professionnels les plus divers : le monde médical et hospitalier, le monde scolaire et universitaire, etc.

D’où le mouvement social actuel, qui inscrit le problème particulier de la réforme des retraites dans le contexte général d’une crise de confiance. Quand on en arrive à ce niveau de crise, les gouvernements sont souvent désemparés. Ils savent ne pas pouvoir s’en tirer avec les facilités qu’ils utilisent en période de calme : continuer à parler de "pédagogie" et de "communication" ne ferait qu’aggraver le dialogue de sourds.

C’est pour nous tous le moment de réfléchir à l’idée de bien commun de la société, idée perdue de vue depuis quelques dizaines d’années. C’est le moment de prier et d’agir autour de nous pour que cette idée ressuscite… >>