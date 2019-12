Ecologie intégrale etc : oui, ça bouge chez les catholiques

Ainsi, hier matin 6 décembre, cette initiative du lycée professionnel Depoorter (Hazebrouck) à partir du documentaire de Béatrice Camurat Jaud sur l'expérience-pilote de Grande-Synthe :

Hazebrouck (Nord-Pas-de-Calais), 6 décembre. Organisée à l’église Saint-Eloi par le P. Joseph Kana – responsable diocésain de la pastorale des lycées catholiques – et l’équipe du lycée technique et professionnel Depoorter [*] pour la “journée de la fraternité” des établissements catholiques, a eu lieu une projection-débat du film Grande-Synthe, la ville où tout se joue. Il s’agit d’un documentaire de Béatrice Camurat Jaud, ainsi résumé par le site Reporterre :

" Crise migratoire, pollution industrielle, chômage record : la ville de Grande-Synthe (59) est un concentré de crises auxquelles l’ensemble de l’humanité devra bientôt faire face. Pourtant, ici et là surgissent des pépites de générosité : aide aux personnes migrantes, potagers partagés, cantines bio, résidence HLM passive... Sous l’impulsion de Damien Carême, maire depuis 2001, citoyennes et citoyens, associations et pouvoirs publics se remontent les manches pour trouver des solutions avec enthousiasme et humanisme. La ville de Grande-Synthe, aujourd’hui en pointe sur les questions de transition écologique, devient un vrai laboratoire du futur. Béatrice Camurat Jaud, réalisatrice de ce film documentaire, nous offre un regard sans détour sur les femmes et les hommes œuvrant pour une transition vers un avenir meilleur. ”

Après la projection, les élèves du lycée Depoorter ont discuté avec Julian Mierzejewzki, responsable de l’Université populaire, et Karima Touil, professeur de philosophie au lycée du Noordover et conseillère municipale de Grande-Synthe… Professeur au lycée Depoorter, Anne Josnin nous donne ses impressions :

<< Moment de grâce : Julian Mierzejewski et Karima Touil répondant aux questions des élèves après le film, en présence du prêtre responsable de la pastorale et de tous les profs. Questions sur les migrants, le réchauffement climatique, les ateliers lessive bio, la pollution des usines : comment faire sans ? …et les réponses magnifiques de ces deux-là : sobriété, fraternité, reprise en main de notre destinée, le mot ‘éco-socialisme’ résonnant sous la voûte. Et Jésus depuis le tabernacle bénissant la foule… Le P. Kana a parlé de ‘Laudato Si’ avec les deux intervenants, et leur a dit : “Dans mes sermons je dis la même chose que vous ! On reproche à l’Eglise d’avoir une morale contraire à notre société, mais là vous et nous on va dans le même sens." Il en était tout heureux. Dans la foulée, une élève cheftaine Scouts de France organise pour son groupe de 50 jeunes, demain, avec un ami ingénieur permaculteur, un grand jeu avec la Fresque du Climat [**]. Des collègues du lycée veulent faire réaliser comme ‘chef d’oeuvre’ pour le nouveau bac pro des produits nettoyants bio certifiés pour les collectivités, grâce à l’expertise de Grande-Synthe… >>

[*] Métiers de la santé et du social (enseignement catholique sous contrat). La "journée de la fraternité" est une initiative nationale des établissements catholiques. Programme de celle d’Hazebrouck hier : projection du film, premières impressions des élèves, puis préparation (réflexion sur les actions écologiques à mener) avant la rencontre-débat en fin de matinée avec Julian Mierzejewski et Karima Touil. Objectif éducatif : "aider le jeune à forger son rapport au monde, à s’engager en citoyen pour faire grandir l’humanité".

[**] La Fresque du Climat est un “atelier ludique, participatif et créatif sur le changement climatique, basé sur l’intelligence collective et est extrêmement pédagogique : initiation en trois heures au fonctionnement du climat et aux conséquences de son dérèglement..." https://fresqueduclimat.org/