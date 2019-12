Mobilisation sociale en France contre le néolibéralisme ? LR tente une diversion (stupide)

"Ce qui choque les Français, c'est le prétendu réchauffement climatique !" Tétanisée, la Macronie bobo attend le choc social. La lutte de classes tranchera… Quant au parti vieux-bourgeois LR, il s’accroche à ses anciens réflexes pour ne pas être oublié :

Au lieu d’admettre : a) que son rêve (l’ultralibéralisation de la société française) est réalisé par M. Macron, b) que c’est contre cette réalisation-là qu’éclate la colère sociale, LR tente de décrire cette colère comme une révolte de la “France périphérique” contre des “multitudes de normes”, imposées par une majorité parlementaire que la droite (ridiculement) déclare “issue du PS”. Il faut une forte dose d’hébétude pour croire, ou feindre de croire, que la politique Macron-Philippe est une persistance de “l’étatisme socialiste” ! C’est néanmoins ce que font une partie des députés LR.

Prenant également les macronistes pour des zadistes, ces LR fantasment aussi sur la “tyrannie verte”. Le 3 décembre, à l’Assemblée nationale, Jean-Charles Taugourdeau (député LR du Maine-et-Loire) ne trouve rien de plus actuel que de vitupérer “le prétendu réchauffement climatique” ! Selon lui, la colère des Français est dirigée notamment contre “ce nouveau truc à la mode pour nous pomper du fric”…

On mesure l’abîme d’où monte ce discours. Croire que le réchauffement climatique est un “truc”, alors qu’il fait consensus chez les scientifiques (sauf un illuminé et deux amis du pétrole) ; croire que ce “truc” est “nouveau”, alors que les scientifiques en parlent depuis trente ans ! Quant à croire que le problème du climat n’est qu’une invention de l’étatisme pour nous pomper du fric, ce serait du pur Trump si M. Taugourdeau y ajoutait la main du complot chinois, comme ses prédécesseurs voyaient en Mai 68 un complot soviétique.

Le paléocortex de la droite parle par la bouche de M. Taugourdeau. C’est de ce subconscient que vient aussi l’allergie au pape François (y compris de la part de catholiques). Ne trouver à dire que cela au moment où se déclenche un conflit social de grande envergure et lourd de sens, c’est aussi un symptôme : ces gens qui ne cessent d’invoquer la “réalité” sont hors du monde réel. Les moins hébétés d’entre eux voient que M. Taugourdeau a vendu la mèche et qu’il eût mieux fait de taire : au bout de vingt-quatre heures, Christian Jacob tente d'éteindre l'incendie en assurant que le réchauffement climatique n’est “pas contestable” et que le parti “travaille dessus” ; mais le nouveau patron des députés LR, Damien Abad, garde le silence. Il sait que les derniers vieux bourgeois à voter LR sont de l’avis de M. Taugourdeau. Hors du monde.

