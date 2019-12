L'OTAN, l'Europe et le monde réel (3)

Analyse du géopolitologue Bertrand Badie (Libération, 4/12). "Nul ne sait face à quoi se dresse aujourd’hui le système otanien..." :

<< ...Il ne s’agit plus d’un pacte de défense face à un ennemi visible, mais d’une sorte d’alliance mêlant intérêts divers, identité confuse et valeurs de plus en plus floues... >>



<< La Turquie d’Erdogan, les pays baltes ou la Pologne, les pays du flanc occidental de l’Europe n’ont pas les mêmes perspectives. Or la notion d’alliance est exigeante, elle n’implique pas une simple coalition, mais une union durable autour de finalités clairement partagées et de valeurs communes. Aucun de ces trois éléments n’est présent aujourd’hui... >>

<< Une dynamique d’autonomie parmi les acteurs est aujourd’hui à l’œuvre, comme on le voit avec les interventions françaises en Afrique subsaharienne. Dans un contexte post-bipolaire, l’initiative individuelle ou les coalitions de circonstance paraissent plus souples et faciles à monter que de faire appel à des structures comme l’Otan... >>



<< Dans un contexte où le continent ne connaît plus le risque d’affrontement direct entre blocs, afficher une politique étrangère et de défense commune est illusoire. Il n’est par ailleurs pas sûr que les puissances européennes soient prêtes à se donner les moyens d’une défense opérationnelle autonome. [...] Le parapluie américain était confortable et finalement peu coûteux. D’où le consensus mou pour prolonger tacitement l’Otan, qui permet au Vieux Continent d’échapper à la peine de devoir monter sa propre défense... >>