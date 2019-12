Pseudo-sommet de l'OTAN : l'alliance zombie

L'OTAN n'est pas en état de "mort cérébrale", mais de double absurdité depuis la dissolution du Pacte de Varsovie (1991) et l'inflexion Pacifique de la stratégie US (Obama-Trump). Faute de se l'avouer, les membres de cette alliance zombie perdent leur temps à Londres aujourd'hui et demain :

Postures et éléments de langage : les dirigeants des pays de l'OTAN sont réunis à Londres dans ce qui n'ose plus s'intituler un sommet. Nos médias feignent de trouver ça excitant. Pensez donc : M. Erdogan devant M. Macron, à qui il disait la semaine dernière "mort cérébral toi-même" ! M. Trump lui aussi avec M. Macron, dont il jugeait "insulting" la petite phrase sur l'OTAN "en état de mort cérébrale" ! C'est passionnant ! Comment ces trois stars vont-elles "vivre" leur rencontre ? Nos médias racontent "en temps réel" les grimaces de M. Trump, la toux de M. Erdogan, les poses de M. Macron devant les caméras. On nous dit aussi que la France est "isolée", les autres Etats étant "choqués" de la phrase macronienne...

Aucun commentateur n'ose rompre l'omertà. Les médias ne critiquent pas l'OTAN. Et l'OTAN en 2019 est un cercle de gens dont le seul intérêt commun est de cacher la vérité.

Celle-ci est pourtant claire : depuis la fin de l'URSS et la dissolution du Pacte de Varsovie en juillet 1991, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) n'a plus de raison d'être. Elle avait été fondée en 1949 par les Etats-Unis pour faire face à Staline ; soixante ans plus tard, vingt-huit ans après la disparition du "danger soviétique" [*], l'OTAN se décompose en fait mais persiste en paroles.

Ses facteurs de désintégration sont multiples : 1. la disparition de l'épouvantail soviétique a effacé "l'unité du monde libre" et libéré une tendance de fond du capitalisme : la lutte de tous contre tous y compris entre ex-alliés ; 2. ce qui reste de l'empire américain joue son avenir dans la zone Asie-Pacifique : d'où un désintérêt US d'abord feutré (Obama) puis brutal (Trump) envers l'Europe ; 3. l'attitude de M. Trump en économie est le national-protectionnisme, au contrepied du libéralisme européen qui depuis trois décennies prenait l'OTAN pour son parapluie militaire ; 4. l'attitude de la Turquie montre que l'atlantisme n'a plus aucun contenu, et que dans ces conditions l'OTAN ferait mieux de disparaître.



Mais le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg, belliqueux libéral, persiste à agiter devant les caméras la perspective anachronique d'une guerre de "l'Occident" contre Moscou. Les trois quarts de l'Europe font semblant de le croire, hypnotisés par le fantôme de la protection américaine. C'est l'alliance zombie ! Et le président français ne s'inquiète que du nationalisme du président turc. S'abstenant de questionner le bien-fondé du maintien d'une OTAN aujourd'hui, M. Macron ressemble plus à M. Sarkozy qu'au général de Gaulle... Il faudrait bien autre chose pour avancer vers un nouvel équilibre géopolitique.

________

[*] Danger qui avait en réalité disparu (faute de moyens) bien avant 1991 : mais épouvantail dont le complexe militaro-industriel américain avait besoin pour vendre de l'armement made in USA dans le "monde libre".

M. Stoltenberg : le zombi du fjord