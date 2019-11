"Black Friday" : et revoilà le rite obscène du gaspillage (avec anglophonisation massive du commerce en France)

Désormais les publicités et les centres commerciaux français nous parlent directement en américain... Dans ce climat d'aliénation mentale, le rite US du Black Friday inonde les médias. Mais la résistance s'organise, y compris dans la sphère commerciale :

Sentant monter une nausée à l'encontre du gaspillage, un collectif de 450 marques (ironiquement nommé en globish "Make Friday green again") boycotte cette journée de "surconsommation artificielle". Pendant les jours du Black Friday, explique-t-il au Parisien, certaines enseignes "soldent à des prix complètement délirants des collections actuelles" : "Du point de vue du consommateur, c'est peut-être l'occasion de faire de bonnes affaires. Mais cette journée rend précaires les emplois en ne rémunérant pas les fabricants, les marques et les magasins au juste prix. Elle participe aussi au dérèglement climatique en encourageant la surproduction !" Le collectif ajoute : "Cette journée a créé de toutes pièces un besoin marketing qui est une aberration. Le Black Friday n'existait pas il y a dix ans..." Et les 450 lancent un appel aux consommateurs : "Qu'ils en profitent pour faire le tri dans leur placard, qu'ils réparent ce qui peut l'être, donnent ou vendent à d'autres particuliers ce qu'ils ne mettent pas. Environ 60 % des Français ont des vêtements ou des objets qu'ils n'utilisent pas !"

Attac-France explique au Figaro : "Derrière Amazon, héros du néolibéralisme 2.0, se cache une vision du monde que nous devons combattre... Ce monde va une nouvelle fois s’incarner le vendredi 29 novembre prochain avec le Black Friday. Préparée à coups de publicités massives et de promotions extrêmes, cette journée incite les consommateurs à se ruer sur des millions de produits dont ils n’ont pas forcément besoin... La multinationale a vendu plus de 11 milliards de produits l’année dernière. Ses prix bas, ses promotions quotidiennes poussent à la surconsommation et contribuent à la hausse des émissions de CO2 en démultipliant l’extraction des ressources, les transports par bateaux, avions ou camions".

Pour un emploi créé par la firme de Jeff Bezos, souligne Attac, "deux emplois sont détruits dans le secteur commercial".

Le Figaro constate : "Au Royaume-Uni, 30 % des acheteurs en ligne, quel que soit leur âge, sont des serial returners. Ils commandent plus de produits qu’ils n’en ont besoin, avant de retourner les articles non désirés après essayage. Gâchis ultime, au-delà de ces livraisons inutiles : bon nombre des articles retournés finiront détruits, leur coût de leur remise sur le marché étant plus élevé que celui de leur destruction." Si même le quotidien de la bourgeoisie libérale se met à ouvrir les yeux, c'est que les temps sont proches...