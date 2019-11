Inédit : l'édition Amir-Moezzi du Coran réfute l'islamisme

Replacé (relativisé) dans son contexte historique, le Coran invalide l'usage qu'en font les islamistes. L'intérêt de cette édition critique est d'être opérée par des universitaires d'origine musulmane... Ma chronique de ce lundi à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :

<< Il y avait une anomalie : contrairement à la Bible, le Coran jusqu’ici n’avait pas fait l’objet d’une étude scientifique par des historiens et linguistes d'origine musulmane. Résultat : ce texte, souvent obscur et contradictoire, se prêtait sans résistances aux pires interprétations. Il suffisait d’isoler un passage et de le brandir, sans tenir compte d’autres passages qui le contredisent. C’est ainsi que procèdent l’islamisme politique et sa forme virulente, le djihadisme : ils ne retiennent que les versets paraissant légitimer en tous temps et en tous lieux des appels à la guerre ne correspondant en réalité qu’à de très vieilles (et intransposables) situations de la péninsule arabique datant du VIIe siècle.

Or cette interprétation islamiste vient d’être réfutée par une édition scientifique du Coran réalisée par une équipe internationale d’experts, notamment musulmans, dirigée par deux autres universitaires dont Mohammed Ali Amir-Moezzi, directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études à Paris.

Ces deux volumes du Coran commenté sont d’une lecture ardue, mais ce qu’ils montrent est très éclairant. Les deux codirecteurs expliquent, je cite : « Les exigences de notre approche historique sont les mêmes que celles qu’on applique à n’importe quel texte de n’importe quelle religion. Le Coran est étudié comme les textes bibliques. » Ainsi les passages violents de la Bible : aucun juif ou chrétien d’aujourd’hui n’aurait l’idée de les prendre pour autre chose qu'un témoignage des mentalités antiques, intransposable aujourd’hui.

Replacés eux aussi (et enfin) dans leur contexte historique par des musulmans, les passages violents du Coran deviennent inapplicables en notre temps. Les fameuses sourates 9 et 5, par exemple, invoquées par les djihadistes et par les anti-musulmans, ne concernaient qu’une sombre histoire de rupture d’alliance avec des tribus arabes polythéistes en l’an 628…

Autre exemple : la question du voile, qui fait tellement de bruit en 2019. Elle n’a pas de vrai fondement dans le Coran ! Ce que dit la sourate 24, c’est à peu près la même chose que ce que dit un texte chrétien syriaque, la Didascalie des apôtres. Ou l’épître de saint Paul qui recommande simplement aux femmes, je cite, de « se parer avec pudeur et bon sens ». Voici ce que dit la sourate : « Dis aux croyantes de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît. Qu’elles rabattent leurs voiles sur leur gorge ! ». Pas question de se masquer le visage, encore moins de se couvrir d’une housse… Autant de coutumes pré-islamiques, invoquées à tort par les islamistes.

Quant aux chrétiens inquiets devant les manifestations d’islamisme en France, qu’ils le sachent : des musulmans cherchent à fournir aux autres musulmans les moyens d’échapper à la mainmise islamiste.