Nucléaire : le réalisme du pape François

...face à l'arme nucléaire et au nucléaire "civil". Ma chronique de ce matin à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) :

https://www.radiopresence.com/IMG/mp3/27112019_chroeco_ai...

<< Le moins qu’on puisse dire à propos du pape François, c’est qu’il n’hésite pas à mettre les pieds dans le plat. Témoin son voyage au Japon. Le Souverain Pontife a trouvé le moyen de s’en prendre le 24 novembre au nucléaire militaire, et le 25 novembre au nucléaire civil ! Prenant ainsi à rebrousse-poil en 48 heures, dans la moitié du monde, les états-majors politiques et ceux de l’industrie.

Les commentateurs proches des politiques et de l’industrie (oui, il y en a) ont objecté que le pape est bien gentil mais pas très réaliste : étant entendu une fois pour toutes que l’arme nucléaire est indispensable à la défense, et que l’énergie nucléaire est indispensable à la vie de notre société – avec ce chic, dit-on, d’être la seule énergie à ne pas nuire au climat... Cette objection de gens éminemment raisonnables réconforte ceux des catholiques que ce pape indispose, bien qu’il dise en gros la même chose que ses prédécesseurs – quoique de façon plus directe. Mais François est-il irréaliste ? Pas vraiment, si l’on fait attention à ce qu’il a dit au Japon.

(Remarquons en passant que ceux qui critiquent ce pape sont ceux qui ne l’écoutent ni ne le lisent jamais : comme cet ancien ministre de Mitterrand aujourd’hui déchaîné contre l’écologie, et qui croit que l’encyclique Laudato Si a été rédigée par Nicolas Hulot. Preuve qu’il ne connait pas Hulot, et qu’ils n’a pas lu Laudato Si).

Revenons à François au Japon. Qu’a-t-il dit sur l’arme nucléaire ? Trois choses. Primo, que la terreur est incompatible avec une paix stable : c’est une évidence. Secundo, que la technologie miniaturisant les bombes rend aujourd’hui le danger nucléaire plus probable qu’hier : ce que M. Trump a annoncé lui-même, en toutes lettres et avec satisfaction... Et tertio, le pape a constaté que l’arme nucléaire est incapable de répondre à l’ennemi dont les Etats ont à se défendre aujourd’hui : le terrorisme international.

Ce sont des arguments plus réalistes que ceux de théoriciens de la dissuasion qui se croient encore à l’époque de la guerre froide.

Et sur le nucléaire civil, qu’a dit François ? Qu’il soutient les évêques japonais, lesquels demandent la fermeture des centrales nucléaires depuis la catastrophe de Fukushima... Les évêques japonais ont de solides raisons de demander cela : la fragilité des centrales, les entourloupes dangereuses de leurs managers, et le problème infernal des déchets dont on ne sait pas quoi faire ! Voilà des constats qui n’échappent pas aux évêques du Japon. Ni à l’évêque de Rome… >>