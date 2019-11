Vigano : le malfaisant se démasque

Carlo Maria Vigano (à droite) manifestant aux côtés du cardinal Burke En septembre 2018, son inqualifiable attaque contre le pape avait été saluée avec respect (aux USA et en France) par les médias cathos bien-pensants. En novembre 2019, l’ex-nonce Vigano ressort de l’ombre et attaque... Vatican II ! L'imprécateur n'était finalement qu'un intégriste mal-comprenant qui fait son coming-out :



Sur le site intégriste US InsidetheVatican.com, Vigano publie un texte halluciné pour accuser le pape d’apostasie et de syncrétisme. Au détour de son pamphlet, l’ex-nonce en cavale se démasque en écrivant, contre le concile Vatican II lui-même, ces lignes caractéristiques que n’auraient pas renié les défunts Marcel Lefebvre et George de Nantes (célébrités intégristes des années 1970) :

<< The comparison between the pre-conciliar Magisterium and the new teachings of 'Nostra Aetate' and 'Dignitatis Humanae' – to mention only those – manifest a terrible discontinuity, which must be acknowledged and which must be amended as soon as possible. Adjuvant Deo ('with God's help'). >>

Traduction : « La comparaison entre le Magistère d’avant le concile et les enseignements nouveaux de ‘Nostra Aetate’ et ‘Dignitatis Humanae’ – pour ne mentionner qu’eux – manifeste une terrible discontinuité, qui doit être reconnue et doit être amendée aussi vite que possible, avec l’aide de Dieu.»

Si elle existait réellement, une “terrible discontinuité” ne pourrait être “amendée”, mais seulement annulée... Carlo Maria Vigano exige donc l’annulation du deuxième concile du Vatican, un an après avoir exigé la démission du pape. Ces prétentions sont en elles-mêmes un symptôme de dérèglement psychique. Et surtout une ineptie ! La “terrible discontinuité” n’existe en effet que dans la vision intégriste du concile : et précisément dans la vision des plus obtus des intégristes, ce qui mène loin en matière de sous-information.

Les tradis informés savent en effet depuis 1995 qu'en théologie et en ecclésiologie, Vatican II a marqué un tournant mais non une “terrible discontinuité”. Ils le savent depuis la publication par un docteur en théologie de l’université romaine de la Sainte-Croix, dom Basile Valuet (moine du Barroux), d'une étude décisive sur le concile et la liberté religieuse ! Publié aux éditions Sainte-Madeleine sous le titre Le droit à la liberté religieuse dans la Tradition de l’Eglise, cet ouvrage exhaustif mettait fin au faux débat, en montrant que le tournant en question est en réalité “un développement doctrinal homogène”. [*]

Près de vingt-cinq ans plus tard, qui peut encore refuser ce constat ? Les plus obtus des intégristes… et les progressistes invétérés. Les uns comme les autres tiennent à ce que Vatican II ait été une rupture. Les progressistes veulent à tout prix que depuis le concile le Christ ne soit plus “la Voie, la Vérité, la Vie” ; les intégristes trouvent plus simple de faire du concile (dont eux non plus ne savent rien) la cause de tous les maux – le pire mal à leurs yeux étant “Bergoglio, collabo des migrants”. Car les mobiles de ces deux factions pseudo-religieuses ne sont pas théologiques : ils sont socio-politiques…

__________

[*] L'ouvrage de dom Basile Valuet, présenté par l’éditeur :

<< Le concile Vatican II, dans la fameuse déclaration Dignitatis humanæ , “déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse.[...] et que tous les hommes doivent être exempts de coercition de la part tant des individus que des groupes sociaux et de tout pouvoir humain : et ce, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit ni forcé à agir contre sa conscience, ni empêché d’agir selon sa conscience en privé comme en public, soit seul, soit associé à d’autres, à l’intérieur de justes limites ». Cet enseignement s’oppose-t-il à la pratique et à l’enseignement antérieurs de l’Église ? Selon la déclaration même, il s’agit en réalité d’un développement doctrinal homogène. SOMMAIRE : 1. Introduction générale ; 2.Théologie positive. Le prédicat de la question. Tradition et Magistère antérieur à DH ; 3. Théologie spéculative. Le sujet de la question : la doctrine de DH sur le droit à la liberté morale etr civile en matière religieuse >>

Le livre du Barroux que les intégristes n'ont pas lu