2019 : l'UE engluée dans le fantasme d'une attaque russe

Manoeuvres aériennes UE du 3 au 22 novembre à Mont-de-Marsan. Dans le "scénario" de ces manoeuvres, notre ennemi est... russe :

Le saviez-vous ? La prochaine "guerre de haute intensité" opposera les armées de l'Europe à celles de la Russie, ennemi "de même puissance" ! C'était le thème des "exercices Volfa" qui viennent de se tenir à partir de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan.

Cinquante pilotes de quatre pays de l'UE s'y sont entraînés à affronter des “bandits” (c. à d. "contacts confirmés hostiles", en jargon US-OTAN). Qui sont les bandits pour notre armée de l'air ? Des Sukhoi-27 et des Yak-130. Les Russes, forcément...

Pourquoi "forcément" ? Parce que le pli est pris depuis très longtemps. Pour être précis : depuis la guerre froide. Mais la guerre froide est finie depuis plus de trente ans ? Oui, mais l'OTAN est toujours là, et depuis 2016 l'UE se persuade que la Russie est de nouveau son "adversaire potentiel".



C'est ce qu'on appelle la "culture OTAN"... L'OTAN aurait dû disparaître après la dissolution de son homologue soviétique, le pacte de Varsovie. Elle n'a pas disparu. Pour plusieurs raisons :

► Les présidents successifs à Washington – jusqu'à M. Obama et a fortiori M. Trump – ont veillé à ce qu'UE et OTAN soient soudées recto-verso. Objectifs : vendre aux Européens l'armement américain, garder politiquement l'UE sous la coupe américaine, et coupler l'élargissement de l'UE vers l'Est avec celui de la présence militaire américaine. Aujourd'hui Washington, hypnotisé par le Pacifique et la Chine, se désengage du Vieux Continent ; mais le tropisme US des Européens persiste ! Le sommet des 70 ans de l'OTAN les 3 et 4 décembre à Londres, patronné par MM. Trump et Johnson, promet d'être folklorique...



► Pour justifier l'élargissement de la présence militaire US vers l'Est à partir de 1993, quatre Etats membres de l'UE s'étaient posés en futures victimes d'une attaque russe vers l'Ouest : hypothèse très improbable mais nécessaire à la posture "occidentale", qui était indéfinissable sans cet épouvantail. Comme par hasard, les quatre Etats en question (Pologne, Lituanie, Estonie, Lettonie) étaient inconditionnellement pro-américains. Plus ils voient aujourd'hui Washington tourner le dos à l'Europe, plus ils agitent l'épouvantail russe pour garder les bases militaires américaines implantées chez eux depuis les années 1990 : au temps où Washington semblait préparer une sorte de guerre chaude avec la Russie.



► Engluées dans leur désir de croire encore et malgré tout au "parapluie américain”, fermées à tout effort budgétaire de défense, rivées à leur crainte très obsolète d'une "hégémonie française" (?), les capitales de l'UE sont affolées par l'audace verbale de M. Macron lançant le 7 novembre : “L'OTAN est en état de mort cérébrale”.



► Mais cette parole de M. Macron irrite une partie des généraux français, soucieux de ne pas perdre leurs habitudes à l'OTAN et, pour quelques-uns, leur rond de serviette au Pentagone [*]. Voilà donc nos Rafale, dans le ciel d'Aquitaine et d'Auvergne, mimant – avec les Eurofighter et les vieux Tornado (1980) de nos partenaires – une grande bataille contre l'aviation russe. C'est le "conflit de haute intensité" qu'imagine maintenant une armée française dont les chefs semblent penser en anglais.

Le plus beau est que l'une de nos unités aériennes engagées là-dedans, le régiment de chasse 2/30 de la base 118, porte un nom qui évoque une tout autre histoire : Normandie-Niémen.

_________

[*] Les opérations militaires françaises en Syrie furent coûteuses quoique très marginales. À quoi ont-elles servi selon les généraux français, qui s'en félicitent ? "À nous rapprocher des Américains".



Novembre 2012 à la base de Mont-de-Marsan. Quand Français et Russes célébraient le 70e anniversaire de l'escadrille Normandie-Niémen... Sur la photo : un Yak-9 1942 de cette escadrille (croix de Lorraine et casserole d'hélice tricolore) ; et un Rafale décoré pour l'occasion de l'étoile rouge et des marques de 1942 : croix de Lorraine et flèche-éclair.