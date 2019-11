"J'accuse" censuré : tragi-comédie en Seine Saint-Denis

Moralement coupée des populations, une partie de la classe politique semble tentée de restaurer la censure :

“L’établissement public territorial (EPT) Est-Ensemble” est une “structure intercommunale créée en 2009 dans le cadre de la mise en place de la métropole du Grand Paris et située dans le département de la Seine-Saint-Denis en région Ile-de-France” : Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville. Mission officielle : “assurer des fonctions de proximité en matière de politique de la ville, d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs, d'eau et assainissement, de gestion des déchets ménagers et d'action sociale”. Une “fonction de proximité en matière d’équipements culturels” inclut-elle la censure des films ? Evidemment non dans l’esprit de la loi récente créant les EPT. Mais les maires ont hérité de la loi de 1884 sur les troubles à l’ordre public un pouvoir de censure, tombé en désuétude depuis les années 1970. Qui voudrait le restaurer ? Le conseil de l’EPT Est-Ensemble !

Réuni en séance le 19 novembre, il est entré en ébullition contre la sortie du J’accuse de Polanski dans six salles du territoire : “des femmes” ont exigé et obtenu le vote d'interdiction du film.



Cette remarquable séance en dit long sur ce qu’est devenue le politique dans les pays occidentaux : ce fut “une tempête d’émotions”, certaines conseillères ont attaché un soutien-gorge à leur pupitre, et la maire de Bondy Sylvine Thomassin a dit (notons-le) : “On est effarées que l'administration des salles se permette une telle diffusion, sans demander ce que les politiques en pensent. Nous sommes les représentants du peuple, sur un territoire militant notamment en faveur de l'égalité femmes-hommes !" Parole ”militante” renforcée par les pancartes agitées en séance par des conseillères : “Le viol n’est pas du cinéma”.

Certes, le viol n’est pas du cinéma. Néanmoins : 1. Le viol de Mme Monnier n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire et n’en fera pas l’objet, puisque les faits allégués sont prescrits (remontant à 43 ans) ; 2. Le conseil d’Est-Ensemble ne se fonde donc que sur le risque d’atteintes à l’ordre public, c’est-à-dire de manifestations – devant et dans les salles – des conseillères d’Est-Ensemble ; 3. le sujet du film de Polanski n’est pas le viol, mais le drame national que fut l’affaire Dreyfus : dimension que le conseil d’Est-Ensemble ignore visiblement.

D’où la circonspection (très isolée) du président d’Est-Ensemble, Gérard Cosme : opposé à l’interdiction, il aurait préféré s’en remettre à la liberté de conscience des 420 000 habitants du territoire. Débordé par les conseillères-militantes, il a donné l’ordre de déprogrammer J’accuse. Puis il s’est repris et a annulé l’ordre, après une nuit de discussion sur la liberté artistique avec les directeurs de salles.

Il faut dire que ceux-ci avec réagi avec combativité. Ainsi Annie Thomas, directrice du Trianon à Romainville : "J'estime qu'en programmant ce film je ne cautionne pas tous les violeurs de France." Ou Anne Huet, directrice du 104 à Pantin : “J’ai choisi de le programmer en mon âme et conscience. Il me semble fondamental de distinguer l’œuvre de l’homme.” Et le cinglant message Facebook de Stéphane Goudet, directeur du Méliès à Montreuil : "Nous demandons dès à présent à nos élus la liste des cinéastes dont nous n'aurons plus le droit de programmer les films et la définition de leurs critères. Un comité de vérification de la moralité des artistes programmés est-il prévu, puisque la liberté individuelle des spectateurs n’est pas suffisante ? L’interdiction doit-elle être étendue aux délits, et si oui lesquels ?”

Revenons en conclusion sur la phrase “effarée” mais effarante de la maire de Bondy, Mme Thomassin : les directeurs de salles, dit-elle, se sont “permis” (?) de programmer le film sans demander ce que "les politiques" en pensent. Mme Thomassin sait-elle ce que les citoyens, quant à eux, pensent des “politiques” ? Croit-elle les “politiques” en état de dire aux citoyens ce qu’ils peuvent, ou non, voir au cinéma ? Mme Thomassin n’a pas vu (et n’ira pas voir) J’accuse, persuadée sans doute que c’est une apologie du viol puisque l’auteur est Polanski ; Mme Thomassin n’a que faire du cas Dreyfus, vieille histoire de mâles blancs dominants. Mme Thomassin sait ce qu’est aujourd’hui la mission des “politiques”: tourner le dos à la politique, et forger un nouvel ordre moral.

PS – J’ai vu J’accuse. Le film est excellent. Son angle est d’une grande originalité : le colonel Picquart n’avait pour mobile que de sauver l’armée de l’impasse où la fourvoyaient ses généraux… Mais peut-on attendre des “politiques” de 2019 qu’ils s’intéressent à l’histoire ?