Pape François : le péché d' "écocide" sera bientôt condamné dans le Catéchisme de l'Eglise catholique

<< ...Selon le pape, le droit pénal ne prête pas assez d’attention aux délits de la "macro-délinquance des corporations". La finance mondiale est en effet à l’origine de "graves délits non seulement contre la propriété mais aussi contre les personnes et l’environnement". Il s’agit d’une"criminalité organisée", "responsable du surendettement des États et du saccage des ressources naturelles de notre planète".

Ce sont là "des délits qui ont la gravité de crimes contre l’humanité quand ils conduisent à la faim, à la misère, à la migration forcée, et à la mort en raison de maladies évitables, au désastre écologique et à l’ethnocide des peuples indigènes", assène le Souverain Pontife.

Le pape a qualifié d’ "écocide" ce crime de "contamination massive de l’air, des ressources de la terre et de l’eau, la destruction à grande échelle de la flore et de la faune, et toute action capable de produire un désastre écologique ou de détruire un écosystème" : "Nous devons introduire dans le Catéchisme de l’Église catholique le péché contre l’écologie, contre la Maison commune, parce que c’est un devoir."

"L’écocide, a poursuivi le pape, signifie la perte, la dégradation ou la destruction d’écosystèmes sur un territoire donné, de sorte que la jouissance de celui-ci par les habitants a été ou peut être considérée comme gravement affectée. Il s’agit là d’une cinquième catégorie de crimes contre la paix, qui devrait être reconnue comme telle par la communauté internationale."