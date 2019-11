Bolivie : les putschistes chassent le populiste

Ce qui se passe en Bolivie mérite trois minutes de notre attention. Ce n’est pas seulement une Revolucion à la sud-américaine : c’est aussi une version sud-américaine de certains des travers ou mensonges politiques propres à notre époque. Ma chronique à Radio Présence (son et texte) :

https://www.radiopresence.com/IMG/mp3/20112019_chroeco_ai...

Fernando Camacho, un d'Aubuisson à la bolivienne



<< Qu’est-il arrivé en Bolivie ? L’armée et la police ont poussé à la démission et à l’exil le président Morales, qui est un Indien aymara : le premier à avoir été élu président de ce pays où les Aymaras sont majoritaires.

Avec l’usure du pouvoir, Morales avait commis des erreurs, était devenu despotique et voulait se faire réélire indéfiniment quitte à manipuler les urnes… On touche-là aux faiblesses de ce qu’on appelle aujourd’hui le populisme, dont Morales est un parfait exemple et qui promet partout beaucoup plus qu’il n’est capable de tenir.

Mais regardons d’un peu plus près ceux qui ont fait évincer Morales par l’armée. Nos médias ont tendance à prendre ces putschistes pour des défenseurs de l’Etat de droit et de la démocratie occidentale. En réalité c’est bien autre chose. A la place de Morales s’est installée comme présidente (autoproclamée) une sénatrice nommée Jeanine Añez... Mme Añez se réclame haut et fort du parrainage du président américain Donald Trump. Par ailleurs, elle se réclame haut et fort du christianisme. Mais elle est célèbre en Bolivie pour ses tweets où elle traite les Indiens (65 % des Boliviens) de sous-hommes sataniques qu’il faudrait chasser de toutes les villes du pays pour les confiner dans la montagne… Forte de cette conception spéciale du christianisme, Mme Añez a fait son entrée au palais présidentiel en brandissant une Bible.

Elle était accompagnée d’un personnage non moins raciste qu’elle : M. Fernando Camacho, leader d’extrême droite au service des oligarques économiques… Un agitateur particulièrement agité, qui lui aussi prononce des discours féroces en brandissant la Bible et en appelant sur les Indiens le feu du ciel : c’est-à-dire le feu de l’armée. Etrange usage de la Bible, et jolie publicité pour le christianisme !

Autant dire que la Bolivie prend le chemin d’une guerre civile. Les combats de rue ont commencé.

Et là comme en d’autres pays, la seule force d’interposition est l’Eglise catholique… Depuis le 18 novembre, le secrétaire national de la conférence épiscopale, Mgr Aurelio Pesoa, appelle à la paix et au dialogue. Mgr Pesoa a intérêt à se méfier : car M. Camacho fait beaucoup penser à son équivalent des années 1980 au Salvador, le leader d’extrême droite Roberto d’Aubuisson. Qui fit assassiner l’archevêque Oscar Romero pendant que celui-ci célébrait la messe, parce que Mgr Romero défendait le peuple contre la guerre civile. >>

Fin de ma chronique de ce matin à Radio Présence

PS – Fascination envers M. Trump, mobiles ultracapitalistes déguisés en religiosité chrétienne, anticommunisme anachronique au point d’en être absurde : les duettistes Añez & Camacho ont tout pour plaire à nos propres libéraux-conservateurs ! Attendons les numéros de décembre des mensuels éponymes : l’un prétendra que Bernanos aurait donné l’abrazo à M. Camacho [*] ; l’autre fera un débat (entre MM. Zemmour et Bruckner) sur le thème : Morales réfugié au Vatican ?

__________

[*] Idée bien inepte, pourtant, par rapport aux Grands cimetières et au Chemin de la Croix-des-Âmes.

Un des tweets anti-Indiens de Mme Añez :