Notre-Dame de Paris : le général d'Emmanuel Macron ordonne à l'architecte en chef de "fermer sa gueule"

L'éclat courtelinesque du général Georgelin contre le très compétent Philippe Villeneuve (partisan d'une flèche à l'identique) : signe de la volonté élyséenne d'imposer un "geste architectural contemporain" ? Les paris sont ouverts :

La vidéo est partout depuis vingt-quatre heures. On y voit le général Georgelin – patron du chantier de Notre-Dame de Paris par la volonté d’Emmanuel Macron – faire le point hier devant les députés (commission des affaires culturelles) et, leur déclarer notamment ceci à propos de l’architecte en chef des monuments nationaux Philippe Villeneuve :

<< Je lui ai déjà expliqué plusieurs fois […, qu'il ferme sa gueule et que nous avançons en sagesse pour que nous puissions sereinement faire le meilleur choix pour Notre-Dame, pour Paris, pour le monde. >>

Dans Le Figaro du matin même, en effet, l’architecte en chef venait de redire que la solution raisonnable était de reconstruire la flèche à l’identique : “afin qu’elle ne soit pas datable”, expliquait-il, soucieux de ne pas imposer à la cathédrale le témoin définitif d’un snobisme éphémère.

Mais M. Macron, dès les premières heures de l’incendie de Notre-Dame, a parlé de “la rebâtir plus belle encore” en évoquant un “geste architecturel contemporain” – donc datable (et bientôt daté). Et il a parlé d’ouvrir un concours international, idée sur laquelle se sont jetés a priori tous les cabinets d’architectural business. D’où par exemple ceci :

Emmanuel Macron rêve-t-il de faire à la cathédrale ce que François Miterrand a fait au Louvre ? Les experts du patrimoine peuvent toujours répondre que les deux sites n’ont rien de comparable ; la majorité des Français sondés peuvent toujours dire qu’ils souhaitent une reconstruction de la flèche à l’identique ; si M. Macron a choisi, on sait depuis l’affaire Benalla qu’il est fier de ses choix. Le général Georgelin, 70 ans, est là pour lui dégager la route. Un ancien patron de l’état-major est loyal aux Présidents de la République chefs des Armées ; d’où le ton de caserne avec lequel il vient de foutre dedans l’architecte en chef des monuments nationaux. Le général doit faire “avancer” le chantier de la cathédrale “sereinement”; la sérénité, c’est quand les pékins ferment leur gueule. Y compris quand ils sont les seuls compétents.

Assiégé cet automne par les colères des Français sur des sujets aussi vitaux par exemple que l’effondrement de l’hôpital public, M. Macron transige sur les dossiers sociaux. Voudra-t-il symboliquement sauver la face sur le plan culturel, en maintenant contre les experts son “geste architectural contemporain” à Notre-Dame de Paris ? Les paris sont ouverts. Mais la brutalité du général pourrait être un signe.