Et que signifie le mot "islamophobie" ?

Réflexions sur la manifestation parisienne de dimanche dernier et l'emploi machinal du mot "islamophobie"...

<< Bonjour à tous. Un mot tout de même sur ce qui s’est passé à Paris dimanche et dont parlent tous nos médias : la manifestation contre ce qu’on appelle "islamophobie". Cette manifestation a été controversée avant et après.

Controversée AVANT, parce que son appel attaquait comme "liberticides" deux lois de la République réglementant le port du voile dans l’espace public. Cette attaque contre des lois est l’un des marqueurs de l’islamisme politique.

Et la manifestation a été controversée APRÈS, parce qu’un certain nombre de manifestants, dimanche, portaient une étoile jaune avec le mot "Muslim" : comme si les musulmans en France aujourd’hui subissaient ce qu’ont subi les juifs sous l’Occupation allemande et le régime de Vichy. Cette comparaison sans fondement a choqué à juste titre les Français juifs, les historiens et à peu près tout le monde, y compris l’imam de Bordeaux Tarek Oubrou.

Il est donc clair que des organisateurs de cette manifestation, proches de l’islamisme politique, avaient joué sur les mots pour attirer des gens de bonne volonté soucieux de s’opposer aux violences contre des musulmans – mais qui se sont retrouvés piégés dans une revendication politique dans laquelle ils ne se reconnaissent pas…

Et à bien y réfléchir, le mot "islamophobie" lui-même reflète cette ambiguité. C’est un mot vague et artificiel. Une phobie est une pathologie : une peur aiguë et compulsive. L’islam est une religion. On peut adhérer ou non à une religion, on peut la critiquer à divers points de vue. On ne peut pas ressentir à son sujet une peur aiguë et compulsive : ou alors on relève du psychiatre !

Alors pourquoi emploie-t-on autant aujourd’hui le mot "islamophobie" ? Les médias s’en servent beaucoup, parce que le mot "phobie" (appliqué à tout et n’importe quoi) fait partie du vocabulaire de l’époque : vocabulaire facile et souvent absurde [*]... Comme les médias s’en servent, les députés et les ministres s’en servent aussi : et c’est regrettable, parce qu’un mot qui n’a pas de sens ne devrait pas servir en politique.

Mais en politique islamiste le mot "islamophobie" a un sens, et stratégique : il sert à disqualifier d’avance toute réglementation légale de la religion musulmane sur la scène publique. C’est pourquoi la manifestation de dimanche appelait à abolir la loi interdisant le voile et les autres signes religieux ostentatoires dans les locaux scolaires. Et à abolir la loi interdisant la burqa intégrale dans l’espace public…

Les lois laïques de 1905 réglementent les manifestations publiques des religions. Les catholiques acceptent ces lois. Les juifs acceptent ces lois. La majorité des musulmans les acceptent aussi. Mais les islamistes politiques ne les acceptent pas. Ils sont donc les seuls en France aujourd’hui à créer un problème "religieux". Voilà la réalité : on peut la constater paisiblement, et l’on devrait pouvoir faire confiance aux pouvoirs publics pour prendre les décisions nécessaires. >>



[*] Je fais une exception en faveur du mot "bergogliophobie". Là il s'agit bien d'un phénomène clinique de peur aiguë et compulsive, nourrie de fake news paranoïdes répandues pour entretenir un délire : "ce pape, étant le Mal puisqu'il est 'marxiste', ne peut que faire et dire de mauvaises choses sur le plan spirituel"... Etc.

