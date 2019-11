"La moindre des choses, quand on veut apparaître comme catholique sur la scène publique..."

Sur Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) : Julie Graziani et le mépris social, ma chronique du 11/11 :

https://player.radio-esperance.fr/?radio=antenne-principa...

<< Bonjour à tous. Quand on veut témoigner du message catholique dans la société d’aujourd’hui, mieux vaut tout de même avoir l’esprit de l’Evangile. Et pas l’esprit du monde au sens où l’entend saint Paul : c’est-à-dire (pour notre pays et notre époque) l’esprit de l’idole Argent, comme dit le pape François.

Je vous dis ça parce que je suis choqué depuis plusieurs jours, comme beaucoup d’amis catholiques, par un incident inacceptable survenu à la télévision l’autre semaine. Sur une chaîne d’infos, à propos d’une mère célibataire de Rouen qui avait interpellé Emmanuel Macron en lui parlant de ses difficultés financières, une jeune chroniqueuse ultralibérale a tenu des propos de mépris social et de cruauté humaine absolument inacceptables. Propos qui ont déclenché un scandale.

Le problème est que ce scandale a rejailli sur les catholiques en général. Parce que la chroniqueuse en question fait profession de catholicisme, et qu’elle était, en 2013-2014, l’une des jeunes stars de La Manif pour tous, célébrée comme une égérie par plusieurs sites internet se déclarant catholiques.

Mais quel genre de catholique peut bien être une personne capable de refuser toute bienveillance à une mère en détresse, sous prétexte qu’elle aurait mérité sa détresse en étant mère célibataire ? (Reproche qui, soit dit en passant, cadre mal avec la position “pro-vie” que cette chroniqueuse affiche par ailleurs).

Elle a aussi lancé, avec dédain, à propos de la mère célibataire : « Qu’est-ce qu’elle a fait pour se retrouver au Smic ? est-ce qu’elle a fait des études ? » Question très ultralibérale, et stupide quand on sait depuis vingt ans le nombre de jeunes n’arrivant pas à trouver du travail après l’université ! Il paraît que la chroniqueuse a fait HEC ; ça ne lui donne visiblement aucune connaissance des réalités sociales de notre temps. Et en tout cas ça ne lui donne pas le droit de mépriser les autres.

Cette jeune personne, dit-on, se réclame à la fois de Jean-Paul II et de Margaret Thatcher. Etrange assemblage : ces deux parrains ne sont pas faits pour s’entendre. Il suffit d’avoir lu l’encyclique sociale Centesimus annus pour savoir que Jean-Paul II récusait la vision ultralibérale de la société – qui était justement la vision de Mme Thatcher.

Avant Jean-Paul II, toutes les encycliques sociales depuis Léon XIII ont renvoyé dos à dos le socialisme d’Etat et le libéralisme. Après Jean-Paul II, le pape Benoît XVI en a fait autant dans Caritas in veritate. Le pape François prolonge et actualise leur pensée. Connaître et soutenir cette pensée, ne pas tourner le dos à l’Evangile, serait tout de même la moindre des choses, quand on veut apparaître comme catholique sur la scène publique ! >>

(voir aussi ma note de blog du 8/11)