Les parasites du catholicisme français

Incrusté dans le paysage depuis 2013, un micro-milieu propage au nom du "catholicisme" un ultralibéralisme contraire à la pensée catholique. À la télévision, l'une des jeunes stars de ce milieu (Julie Graziani) vient de pousser le mépris social jusqu'à la cruauté :



France Info 7/11 :

<< Lundi 4 novembre, invitée de l'émission '24 Pujadas' sur LCI, la chroniqueuse Julie Graziani réagissait au témoignage d'une femme célibataire face à Emmanuel Macron lors d'un déplacement à Rouen : "Seule avec deux enfants, au smic, je ne vois pas trop comment on peut s'en sortir", déplorait cette femme. "Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au smic ? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école ? Est-ce qu'elle a suivi des études ? Et puis si on est au smic, il ne faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là", avait estimé Julie Graziani. Journalistes sur le plateau et internautes n'ont pas manqué de réagir. Malgré les critiques, la polémiste a assumé ses propos. "Je mets les points sur i. Chacun est responsable de ses parcours de vie. Tu as fait le mauvais choix de boulot, tu as fait le mauvais choix de mec, tu assumes. Ce n'est pas à l'Etat d'arranger tes problèmes", a-t-elle notamment tweeté… >>

Wikipedia 7/11 :

<< Julie Graziani, née Lavoir en 1978, est une militante politique, éditorialiste et chroniqueuse de télévision française. Présentée comme catholique conservatrice et traditionaliste, elle se fait connaître au milieu des années 2010 en militant au sein de La Manif pour tous. Cofondatrice et porte-parole de L'Avant-Garde, elle est chroniqueuse à la télévision, notamment depuis 2015 dans l'émission 28 minutes sur Arte, et éditorialiste à partir de 2018 pour L'Incorrect, magazine œuvrant à la convergence entre Les Républicains et le Rassemblement national. En novembre 2019, ses propos polémiques tenus dans l'émission 24 h Pujadas sur LCI soulèvent une large indignation et entraînent la fin de sa collaboration avec L'Incorrect.

[…] Elle milite contre l'avortement ainsi que dans le collectif d'associations La Manif pour tous. Elle se présente comme une "lanceuse d’alertes" face à la "volonté de la gauche de détruire les repères naturels" […] Elle sort de l'anonymat lorsque ‘Ensemble pour le bien commun’, dont elle est devenue porte-parole, publie sa supplique au pape François, quelques jours avant le voyage présidentiel de François Hollande au Vatican, dans laquelle elle dénonce la "cathophobie" du gouvernement français et demande au pape de se faire "l'interprète du profond malaise et de l'inquiétude grandissante de nombreux catholiques de France" […] En 2015, elle devient porte-parole de la "marche pour la vie", qui s’oppose à l’IVG et à l’euthanasie […] Elle est aussi cofondatrice et porte-parole de L'Avant-Garde, mouvement politique visant au rassemblement des droites conservatrices avec le Rassemblement national, parfois classée à l'extrême-droite par les médias […] Dans une interview publiée par le magazine Valeurs actuelles, elle se dit contrariée d'être associée à l'extrême droite, se réclamant davantage "d'une droite thatchérienne et ultra-libérale". >>

*

Pourquoi faire ici écho à ce énième épisode de la zemmourisation des chaînes d’info ? Parce que sa protagoniste est un archétype.

Brevetée HEC, Mme Graziani se déclare thatchérienne. D’où la cruauté froide – à la limite du darwinisme social – de ses propos sur la mère célibataire de Rouen : propos reflétant l’opinion de la bourgeoisie d’affaires (pour laquelle il est absurde de dépenser un pognon de dingue en aides aux gens fragiles au lieu d’investir dans la FrenchTech)... Mme Graziani a le droit d’adhérer à une idéologie inhumaine. Et les télés, de lui tendre le micro quand M. Zemmour a fini de célébrer les carnages du père Bugeaud : tout ce qui choque est bon pour l’audience.

En même temps, Mme Graziani joue les cathos-de-choc. Mais peut-on se dire catholique quand on manque de compassion chrétienne au point de tenir sur les mères célibataires des propos de juge victorien, et quand on professe une idéologie économique rejetée depuis toujours par les encycliques ?

Il est vrai que le micro-milieu dont fait partie cette jeune femme, et qui parle continuellement de “défendre le catholicisme”, ne lit pas les encycliques et ne fréquente pas l’Eglise concrète. Sans quoi il saurait qu’on n’écrit pas au pape pour lui dicter ce qu’il doit dire, comme Mme Graziani et ses copains le firent en 2014 : ce fut d’ailleurs l’une des choses qui dissuadèrent François de venir en France, tant que cette visite risquait d’être isolée des ‘vraies gens’ par un rideau d’excités surchauffés par leurs parades de rue.

Le CV de Mme Graziani (MPT, Marche pour la vie) montre la porosité, installée depuis 2013, entre : 1. un certain catholicisme de bourgeoisie hexagonale, 2. le micro-milieu où l’on trouve des Graziani, étrange petit monde d’imposteurs : “catholiques” contre le pape et les évêques, “rebelles” au service du Business, “patriotes français” professant une idéologie américaine... Combien de temps durera l’amalgame médiatique entre ces gens et le catholicisme ? Aussi longtemps que les évêques français se contenteront de le déplorer dans des conversations privées.