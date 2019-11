"S'occuper d'une brebis afin de les sauver toutes"

Un sermon de saint Pierre Chrysologue (Ve siècle), à envoyer aux irresponsables qui accusent le pape de "vénérer les idoles" :

<< Dieu part à la recherche de ce qui est perdu, tout en gardant ce qu'Il a laissé sur place, et Il retrouve ce qui était égaré sans perdre ce qu'il tient sous sa garde. Voilà pourquoi ce berger n'est pas de la terre mais du Ciel... "Si l'un de vous", dit le Seigneur, "a cent brebis et en perd une" : vous le voyez, la perte d'une seule brebis a douloureusement éprouvé ce berger, comme si le troupeau tout entier, privé de sa protection, s'était engagé dans une mauvaise voie. C'est pourquoi, laissant là les quatre-vingt-dix-neuf autres, Il part à la recherche d'une seule : Il ne s'occupe que d'une seule afin de les retrouver et de les sauver toutes en elle. >>