Mais qu'est-ce que le "communautarisme" ?

Ma chronique de Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées). Réflexions sur les violences et l'incendie de Chanteloup-les-Vignes, indissociables du malaise social-sociétal dans son ensemble :

https://radiopresence.com/IMG/mp3/06112019_chroeco_airtemps.mp3

<< Le sujet de la semaine dans tous nos médias, c’est la reprise des émeutes incendiaires dans certaines banlieues de l’Hexagone. Émeutes opérées par de "petites bandes", selon le Premier ministre... "Petites bandes" ? pas si petites que cela, et fonctionnant comme les gardiennes de l’économie parallèle (euphémisme pour désigner le trafic de la drogue qui brasse des millions). Une économie installée dans les cités des "quartiers dits sensibles", selon l’expression officielle : autre euphémisme pour dire : des quartiers qui seraient peuplés en majorité d’immigrés.

Les débatteurs des radios et télévisions nous expliquent que le "mal-être des banlieues" vient du chômage : ce qui est vrai en grande partie… Et que cela vient aussi d’une "xénophobie institutionnelle" : argument inexact. Mais que dit la réalité ?

► Si l’on regarde les images et les messages (assez effrayants) postées par les jeunes incendiaires des cités, on constate une surexcitation guerrière directement issue des jeux vidéos où des clans affrontent des clans pour se massacrer… Jeux vidéo qui font marcher le commerce et contribuent ainsi à la croissance, comme chacun sait ; raison pour laquelle la justice ne s’en préoccupe pas.

► D’autre part, si l’on écoute les sociologues, on comprend que ce jeu de rôles dans la rue (les clans des cités contre le clan des flics, le clan des pompiers et même le clan des réparateurs de lampadaires) n’est qu’une forme extrême et meurtrière du "communautarisme".

Le communautarisme, ce n’est pas seulement (comme on voudrait nous le faire croire) celui de milieux islamistes dans des banlieues. C’est la décomposition de la société tout entière en groupes de toute nature, qui ne veulent plus rien voir qu’avec les lunettes de leurs intérêts ou de leurs fantasmes.

Ce qui a disparu, c’est l’idée d’un bien commun de tous, que l’Etat aurait mission de faire comprendre et respecter. Cette décomposition est à l’œuvre depuis plusieurs dizaines d’années. D’où vient-elle ? Les causes sont multiples. Mais à bien y regarder on s’aperçoit que la notion de bien commun, et donc une certaine conception du rôle des services publics, ont été effacées au tournant des années 1980-1990. C’est-à-dire au moment où l’idéologie anglophone du néolibéralisme a déferlé sur l’Europe. C’était l’époque où Mme Thatcher disait : "La société n’existe pas, il n’y a rien entre l’individu et l’Etat". On en voit aujourd’hui le résultat. Réfléchissons-y. >>