Berlin 1989-2019 : derrière la saga de la “Chute-du-Mur”

"J'avais fait un autre rêve, Barbara..." Le peuple de RDA ne s’était pas débarrassé du SED (et de la Stasi) pour être jeté en masse au chômage par le capitalisme de la RFA. C’est pourtant ce qui lui est arrivé :

"Ces derniers temps, on parle beaucoup du 30e anniversaire de la chute du Mur, mais j’ai le sentiment que les Allemands ne sont pas dans un processus de célébration béate. Nous portons tous un regard très critique sur ce qu’ont été ces trente dernières années, notamment pour les Allemands de l’Est. On analyse les effets qu’a pu avoir le rouleau compresseur capitaliste... L’Ouest a quasiment 'acheté' la totalité de l’Est, et, aujourd’hui, les Allemands s’interrogent beaucoup sur l’avenir. Du coup, nous regardons un peu moins naïvement cette libération qu’a pu être ou paraître la chute du Mur... " Propos tenu à France Info par Hermann L., 41 ans, qui habite Berlin et travaille aux services culturels de l’ambassade de France. Il n’est pas le seul à témoigner de cet aspect du problème allemand. Dans Le Monde diplomatique (novembre), la journaliste berlinoise Rachel Knaebel [photo] constate : “La geste du 9 novembre 1989 se chante d’ordinaire sur l’air de l’Hymne à la joie. Mais, depuis quelques mois, la discordance entre le grand récit de la ‘réunification’ et la violence qui suivit cette révolution dite pacifique apparaît au grand jour.” Rétrospectivement aveuglés par les images médiatiques du 9 novembre 1989 (“l’exultation, la liberté, un violoncelliste virtuose jouant au pied d’un mur ébréché…”), les Français ignorent certains faits allemands essentiels. Rachel Knaebel les met en lumière :

► “À l’automne 1989, la population de la RDA écrit sa propre histoire. Sans concours extérieur, les manifestations de masse à Berlin, Leipzig, Dresde destituent l’État-parti dirigé par le Parti socialiste unifié (SED), sa police politique, ses médias aux ordres. Dans les semaines qui suivent la chute du Mur, l’écrasante majorité des opposants au régime aspire non pas à l’unification, mais à une RDA démocratique — à 71 %, selon un sondage du Spiegel (17 décembre 1989). Les propos d’un pasteur lors du rassemblement monstre du 4 novembre 1989 sur l’Alexanderplatz à Berlin traduisent cet état d’esprit : 'Nous autres Allemands avons une responsabilité devant l’histoire, celle de montrer qu’un vrai socialisme est possible'.” Le 26 novembre 1989 en RDA, un appel Pour notre pays est lancé et recueille 1,2 million de signatures. Il déclare : “Nous avons encore la possibilité de développer une alternative socialiste à la RFA.” Une Table ronde pour préserver l’indépendance de la RDA, créée sur le modèle polonais et hongrois, rédige un projet de Constitution pour “un socialisme démocratique et écologique”...

► Mais l’inverse va se produire : un Blitzkrieg libéral contre l’économie planifiée, même là où elle fonctionnait bien. Au printemps 1990, Wolfgang Schaüble (alors ministre de l’Intérieur de la RFA) annonce : “Ce qui se déroule n’est pas la fusion de deux Etats égaux.” Autrement dit, c’est l’annexion pure et simple : une liquidation de la société est-allemande, totale et sans faire le tri, avec un gigantesque dégât social et économique. En remplaçant le mark RDA par le deutschemark qui vaut quatre fois plus, la RFA assure la victoire électorale de la CDU à l’Est et donne aux citoyens de l’ex-RDA une illusion d’enrichissement. Mais l’irruption de la monnaie de l’Ouest s’accompagne de la ruée cannibale des banques de l’Ouest (elles feront une fantastique opération financière en s’emparant des créances d’Etat de la RDA et en les convertissant en véritables dettes, qui ruineront les entreprises) ! S’ensuivront : 1. un renchérissement de 300 à 400 % des prix des biens et services à l’Est ; 2. une chute de compétitivité et de débouchés pour les entreprises de l’Est, d’où le chômage ; 3. une destruction délibérée des structures socio-économiques de l’Est, laquelle ne profitera ensuite qu’aux groupes de l’Ouest… “Aucune économie n’aurait pu le supporter”, confiera même le président de la Bundesbank, Karl Otto Pöhl. En juillet 1990, la production industrielle de l’ex-RDA chute de 47 %. Fin 1991, elle aura perdu 69,8 %... En janvier 1990 il y avait 7500 chômeurs en RDA ; en janvier 1992 il y en aura 3 millions en comptant les travailleurs au chômage technique ou en préretraite. À tel point que le quart de la population est-allemande émigrera vers l’Ouest : surtout les femmes et les jeunes diplômés. “Aucun pays d’Europe centrale et de l’Est sorti de l’orbite soviétique” n’aura réalisé “une plus mauvaise performance”, constate Rachel Knaebel.

► La démolition sociale de la RDA a été opérée par l’Agence fiduciaire (Treuhandanstalt). Celle-ci avait été fondée par les cercles ex-dissidents en mars 1990 pour redistribuer à la population les parts des entreprises d’Etat. En 1991 les nouveaux maîtres lui donnent une mission contraire : liquider ou privatiser les entreprises et biens d’Etat. Elle y procédera sans aucun contrôle démocratique. Bilan en 1994 : la désindustrialisation ; la destruction de 2,5 millions d’emplois ; et “256 milliards de marks de pertes pour un actif net initial de 600 milliards” selon le Spiegel (article du 19.12. 1994) ! Voir aussi l'enquête de Siegfried Wendel Was war die DDR wert ? ("Combien valait la RDA ?", 2001).



Les habitants de l’ex-RDA, devenue nouveaux Länder de la RFA, ne s’en sont toujours pas remis : on les a “jetés dans les flots du capitalisme avec une pierre au cou”. Ainsi s’explique leur vote actuel en faveur d’une extrême droite encore plus inquiétante qu’ailleurs ; vote devant lequel s’indignent certes les humanistes – mais aussi, à moins juste titre, les responsables du ravage social des années 1990.