Quand une femme enceinte fait scandale

La statuette amazonienne qui hystérise les anti-François "Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mère Terre,

laquelle nous soutient et nous gouverne

et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe..." (saint François d'Assise, Cantique des créatures) :

<< Comme disait Alfred Jarry, “quand on passe les bornes il n’y a plus de limites”. Depuis quelques jours, un certain réseau dépasse les bornes contre le pape François et contre le synode sur l’Amazonie, qui s’est achevé ce week-end.

Cible de cette fureur en ligne : le respect des cultures indiennes d’Amazonie. Respect manifesté par les évêques du synode et par le pape, dans le droit fil de la théologie de l’évangélisation validée par le concile Vatican II... Respect qui s’est exprimé notamment à l’égard de quelques statuettes apportées symboliquement par les délégations indiennes au synode.

Ce respect a scandalisé certains milieux. Que le pape puisse bénir (c’est-à-dire christianiser) une statuette de femme enceinte a paru « véhémentement suspect de très-puante hérésie », comme on disait au XIIIe siècle.

Faut-il comprendre que la femme enceinte, symbole de la vie, vénérée par nos pro-life quand elle est bien de chez nous, devient une effroyable idole quand elle vient d’une autre ethnie ? Idée inquiétante, car elle manifesterait une vision plus proche du paganisme racial que de la foi chrétienne : et l’on serait, là, oui, dans une très-puante hérésie !

Ou faut-il comprendre que le pape est « apostat » et « idolâtre » (j’ai lu cela) parce que cette statuette enceinte serait, dit-on, l’effigie de Pachamama c’est-à-dire « notre mère la Terre » ? Et que le pape sud-américain emploie lui aussi ce mot ? Mais saint François d’Assise l’emploie lui aussi, car la Terre est une créature de Dieu et note corps y retournera… Faut-il exhumer le Poverello et l’envoyer au bûcher ?

C’est plutôt le réseau anti-François en France et aux Etats-Unis qui commence à grésiller sérieusement du trolley, comme dit Dupont dans Objectif Lune. La haine est un mauvais guide, surtout quand elle a de mauvaises raisons.

Et les raisons de ces gens sont mauvaises, surtout quand ils brandissent des arguments ecclésiologiques et théologiques qu’ils ne maitrisent pas –même ceux d’entre eux qui pontifient dans des cercles très chics.

Ce qu’ils clament contre le pape actuel, ils pourraient le clamer contre saint Jean-Paul II, qui se laissait poser un signe de Shiva sur le front en signe de bienvenue lors d’un voyage en Inde. Ou contre Benoît XVI qui n’hésitait pas à prier avec un imam dans la Mosquée bleue d’Istanbul…

Or le réseau n’attaque pas Jean-Paul II, ni Benoît. Il n’attaque que François. Pourquoi ? Parce que, au fond, le réseau ne le déteste pas pour des raisons religieuses… mais pour des raisons économiques et sociales. C’est un autre sujet, dont il faudra reparler. >>

