Prier Dieu est le contraire de se chercher soi-même...

«Qui a l'humilité de laisser la perfection de Dieu devenir agissante dans son propre vide, sera aux yeux de Dieu un 'justifié'» (Hans Urs von Balthasar, sur les lectures de ce dimanche) :

<< L'évangile des deux hommes qui prient dans le Temple (Luc 18,9-14) nous montre quelle prière monte jusqu'à Dieu. Déjà l'attitude souligne la différence. L'un se tient "la tête haute", comme si le Temple lui appartenait. L'autre "se tient à distance", comme s'il avait franchi le seuil d'une maison qui n'est pas la sienne. Le premier prie "en lui-même" : au fond il ne prie pas du tout Dieu, mais fait devant ses propres yeux un étalage de ses vertus dont il pense que, si lui-même les voit, Dieu les admirera. Et il le fait en se distinguant résolument des "autres hommes" dont aucun n'a atteint le degré de sa perfection. Il suit la voie du "se trouver soi-même", qui est exactement celle de la perte de Dieu. Quiconque prend pour but ultime sa propre perfection, ne trouvera jamais Dieu ; mais qui a l'humilité de laisser la perfection de Dieu devenir agissante dans son propre vide – non pas passivement, mais en travaillant avec le talent qu'il a reçu – sera aux yeux de Dieu un "justifié".

La première lecture (Ben Sira 35,15-20) le confirme : la prière du pauvre traverse les nuées. Le pauvre dont il s'agit est celui qui a conscience d'être pauvre en vertu, de ne pas correspondre à ce que Dieu demande de lui. Mais de nouveau ce vide ne suffit pas. Il est précisé que "celui qui sert Dieu de tout son coeur est bien accueilli". C'est le service accompli avec l'humilité du "serviteur inutile" ; en sachant bien que l'on travaille avec le talent remis par le Seigneur afin qu'il rapporte de fruit pour Lui...

La deuxième lecture (2 Timothée 4,6-18) montre Paul en prison et devant le tribunal. Il est le pauvre qui n'a plus de perspective terrestre parce qu'il est proche de la mort, et qui pourtant "a combattu le bon combat" non seulement tant qu'il était libre mais justement dans sa pauvreté actuelle... En rendant gloire à Dieu seul (comme le publicain dans le Temple), il sera "sauvé par le Seigneur qui le fera entrer au Ciel, dans son royaume". Le publicain est "justifié", Paul reçoit la "couronne de justice" et, comme il l'a répété inlassablement, non de sa propre justice mais de celle de Dieu. >>

H. U. v. B.