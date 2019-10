Campagne fourbe de la FNSEA contre... "l'agribashing"

Objectif véritable du syndicat de l’agro-business : prolonger indéfiniment le tout-chimique, en dissuadant les pouvoirs publics de limiter les pesticides. Méthode de cette campagne : la force brutale, drapée sous une démagogie plaintive…

Les actions de la FNSEA sont brutales et impunies (contrairement aux gilets jaunes, ses commandos ne risquent pas d’être mitraillés au LBD). Le 8 octobre, le syndicat de la surproduction et du tout-chimique bloquait des “axes majeurs de circulation”. Avant-hier 22 octobre, il assiégeait les préfectures.

Motif officiel de cette agressivité : protester contre “l’agribashing”, “dénigrement systématique” dont “le secteur agricole” serait victime. De la part de qui ? des “réglementations”, des associations environnementales et d’une partie des consommateurs... C’est donc la FNSEA contre le Français moyen ; mais c’est elle qui a le gros bâton, puisqu’elle intimide tous les gouvernements depuis soixante ans : on vient encore de le voir avec le décret-gag sur le glyphosate.

Dans les pays riches de l’hémisphère nord en 2019, les gagnants sont ceux qui se font passer pour des victimes. La FNSEA déguise donc en protestation larmoyante – contre “l’agribashing” – sa nouvelle campagne d’intimidation, dont le but de guerre est : 1. de faire taire les lanceurs d’alerte avec une loi qui interdira de commenter “les données publiques agricoles” (ce sera l’équivalent de la directive européenne de “secret des affaires”) ; 2. à l’inverse, de faire annuler les quelques mesures environnementales adoptées depuis dix ans.

La FNSEA prétend que l’on met en accusation “le secteur agricole” et que cela “pousse les agriculteurs au suicide” ? Faux : l’accusation ne vise que l’agro-industrie, qui empoisonne les sols français et les populations. “Et si des agriculteurs se suicident”, explique à la presse une jeune éleveuse de charolaises, “c’est à cause de l’absence de revenus et de sens à ce que l’on fait” : deux facteurs liés au productivisme et à la grande distribution – mais certainement pas à l’écologie. L'éleveuse précise : "Je n'ai aucun problème avec mes voisins ni avec les consommateurs qui viennent directement à la ferme faire leurs achats… Parler d’agribashing comme fait la FNSEA, c’est un moyen commode de se poser en victime et d'éviter d'aborder des sujets à propos desquels la société s'interroge légitimement, comme la place des pesticides ou la qualité de l'alimentation." Ou l’agriculture intensive (“qui broie les paysans et fait que leurs fermes leur échappent”), souligne la Confédération paysanne…

.La Confédération pose un diagnostic soucieux du bien commun. Oui, dit-elle, la situation du monde paysan est alarmante :“Les revenus disparaissent mais il faut affronter la sécheresse et le changement climatique... Ce serait donc le bon moment pour interroger nos pratiques, et pas pour essayer de bouger le moins possible en invoquant un agribashing !”

La campagne contre l’agribashing est une diversion pour empêcher la naissance d’un nouveau modèle d’agriculture. Comme l’ensemble de la machinerie économique dont elle fait partie, la FNSEA veut empêcher la société de se poser des questions. Elle le fait par la brutalité, afin d’imposer l’idée que toute critique de la pollution alimentaire est une agression contre “le monde agricole qui nourrit les Français”. Ce blitzkrieg gêne sans doute le verdissement de l’Elysée ; mais ce verdissement n’est que verbal [*], et M. Macron a l’habitude de démentir ses mots par ses actes. La veille de l’inauguration du Salon de l’agriculture 2019, le ministre Didier Guillaume déclarait : “Ma priorité est de lutter contre l’agribashing”. Le jour de l’inauguration, M. Macron a apporté son soutien “aux agriculteurs" en proie au "sentiment d’agribashing”. Mme Lambert a la situation bien en main.

PS – La FNSEA aurait également pu lancer le mot agriphobie : mais bashing lui a paru plus “monde nouveau”.

[*] Tous les arbitrages préfectoraux vont dans le sens de la FNSEA.