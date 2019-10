Perquisition vaticane... et réforme de l'Eglise catholique ?

La gendarmerie du Vatican Nouveau scandale financier, dénoncé cette fois par le Vatican lui-même ! Il faut une réforme de l'Eglise. Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) :

<< Allez, on parle d’un sujet pénible. C’est parfois nécessaire. Il s’agit du nouveau scandale financier au Vatican : un scandale mis au jour par le Vatican lui-même, avec une rudesse inhabituelle mais qui va dans le sens de la rigueur et de la transparence prônées par le pape François. Selon le communiqué du Saint-Siège, l’IOR (la banque du Vatican) a déposé plainte contre "des transactions financières effectuées dans le passé". Et c’est le directeur actuel de l’IOR qui a flairé l’illicite et déclenché l'investigation. Des centaines de millions d’euros auraient en effet été investis dans des montages financiers opaques : et cet argent était prélevé sur le denier de Saint-Pierre, censé alimenter les œuvres caritatives du Vatican dans le monde…

C’est énorme, et pourtant ça semble bien avoir eu lieu. L’enquête met en cause des financiers italiens véreux, un fonds d’investissement au Luxembourg, des opérations à Londres dans l’immobilier de luxe, et un cardinal ex n° 2 de la Secrétairerie d’Etat, démissionné par le pape François en 2018.

D’où perquisition, oui, de la gendarmerie vaticane, dans les bureaux de la Secrétairerie d’Etat ! et enquête judiciaire sur cinq employés du Vatican ! Le chef des gendarmes pontificaux pousse même le zèle jusqu’à faire une affichette avec la photo des cinq, dans le meilleur style western. Ce qui était peut-être pousser un peu loin la rigueur bergoglienne…

Mais les cinq en question n’étaient pas les premiers venus : il y a notamment l’ex-secrétaire personnel du cardinal, et le propre directeur de l’Autorité d’information financière mise en place en 2010 par Benoît XVI – qui déjà voulait introduire la transparence dans les circuits d’argent du Vatican.

Leçons de tout ça ? Il y en a plusieurs... Première leçon : le pape François tient parole et lutte pour expulser « l’idole Argent, le fumier du diable », selon ses expressions. Mais nettoyer tout ça, vaincre les habitudes et les résistances, est une tâche difficile et lente. C’est la tâche pour laquelle Benoît XVI s’était senti trop âgé et trop fatigué.

Deuxième leçon, qui nous concerne un peu tous : pour saisir à quel point l’idole Argent et le fumier du diable sont dangereux pour l’Eglise, il faut se libérer d’habitudes mentales installées depuis les années 1990. Croire que la spéculation financière est l’ordre naturel des choses et que ça n’a aucune importance, est une attitude qui conduit à ne pas comprendre tout un pan de l’action du pape pour redresser l’Eglise. Et l’avenir de la foi catholique au XXIe siècle est en cause… >>