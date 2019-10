Saint John Henry Newman : leçons pour aujourd'hui

Ma chronique de Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :

<< Bonjour à tous. Le 13 octobre, le pape François a proclamé saint John Henry Newman, anglican du XIXe siècle converti au catholicisme, devenu oratorien, puis nommé cardinal par Léon XIII. C’est l’occasion d’évoquer cette remarquable figure de théologien à la fois traditionnel et d’avant-garde, aussi intellectuellement ouvert, que sévère dans la controverse face à ceux qui auraient voulu freiner la marche de l’Eglise...

Lors de son centenaire en 1990, le cardinal Ratzinger déclara Newman “l’un des grands maîtres de l’Eglise", L'Essai sur le développement de la doctrine chrétienne, publié en 1845, est considéré comme le précurseur génial de l’ecclésiologie du concile Vatican II : une redynamisation de la foi par un recentrage sur ses sources. Comme le dit son biographe Ian Ker :"Newman refusant de voir les choses en noir ou blanc, il était à la fois conservateur et novateur. S’il avait vécu au temps de Vatican II, il aurait soutenu les réformateurs, mais il aurait mis en garde contre la division ultérieure entre modérés et radicaux. Il croyait à l’objectivité de la foi, mais il voyait combien les points de vue pouvaient être divergents : cette subtilité de sa part est une leçon pour aujourd’hui, dans les débats autour de l’athéisme, du scientisme et du relativisme actuel."

Et comme le souligne le journaliste catholique américain Michael S. Winters, "si l’Eglise aujourd’hui cherche à dépasser ses divisions idéologiques, nous pourrions tous commencer par relire Newman honnêtement : non pas en choisissant seulement ce qui correspond à nos propres idées, mais en nous laissant mettre en question par ce qui ne leur correspond pas – ainsi qu’il le faisait lui-même… Toute la pensée de Newman est un refus du clivage trop facile entre gauche et droite, clivage dans lequel pour notre part nous restons pris."

Le cardinal Newman à son époque dénonçait une conception trop répandue qui soumettait la religion au confort intellectuel et moral de certains milieux. Cette leçon est toujours valable aujourd’hui.

Une autre leçon nous vient de la devise qu’il avait choisie en devenant cardinal : "Cor ad cor loquitur", "le cœur parle au cœur". Et de la citation gravée sur son monument en Angleterre : "Ex umbris et imaginibus in veritatem", "hors des ombres et des images, dans la vérité".

Au fond ces deux maximes disent l’essentiel pour notre temps : un témoin du Christ est un cœur accessible à tous les autres cœurs quels qu’ils soient.

Pour témoigner du Christ, commençons tous par sortir des ombres du vieil homme en nous – et par abandonner les fausses images, peut-être, que nous avions de notre propre religion. Merci au pape François d’avoir canonisé John Henry Newman ! A la semaine prochaine. >>