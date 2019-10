Allergiques au "trumpisme chrétien", un nombre croissant d'Américains quittent les Eglises

Jésus et Trump dans le bureau ovale : propagande des bigots d'ultradroite Rapport d'enquête révélateur au colloque de l'université jésuite de New York. La montée de l'abandonnisme touche le catholicisme plus que les autres confessions :



Le Fordham Center on Religion and Culture est un organisme d’enquêtes et d’analyse de l’université new-yorkaise Fordham [*], animée par les jésuites depuis le XIXe siècle. Il vient de tenir un colloque basé sur une enquête auprès des abandonnistes des Eglises, surnommés “nones” parce qu’ils répondent désormais“none” (“aucune”) à la question : “what is your religious denomination ?”. Titre du colloque : “La foi a-t-elle un avenir ? Symposium sur les ‘nones’, Dieu et la religion”.

Les constats des enquêteurs et les analyses des intervenants présentent de l’intérêt pour nous, sachant qu’une grande partie des catholiques français sont persuadés : 1. que le catholicisme a pour bastion les USA ; 2. qu’il le doit à la Religious Right, amalgame entre religion, capitalisme et parti républicain. Cette double idée fausse est balayée par les travaux des sociologues américains. Cinq éléments ont en effet été mis en lumière par l'enquête présentée durant le colloque :

► la désaffiliation religieuse aux Etats-Unis a pour cause majeure la compromission du christianisme US avec une idéologie politique : celle de la droite du parti républicain ! (les chrétiens blancs – sauf les Latinos – étant bien plus trumpistes que la moyenne nationale)… Compromission à laquelle se montrent allergiques non seulement les millenials nés entre 1980 et 2000 (35 % sont des ‘nones’), mais les nombreux Américains non républicains qui, du coup, ne viennent plus à l’église le dimanche.

► La désaffiliation est en train de progresser “chez les catholiques, les évangéliques et les protestants [**] du courant central” : en dix ans, le nombre d’adultes se déclarant “none” a augmenté de 30 millions ; ce phénomène touche l’ensemble des Etats-Unis, les Noirs comme les Blancs (selon l’un des rapporteurs), et l’âge mûr comme les trentenaires.

► Statistiquement, les catholiques sont les plus touchés par l’abandonnisme : ne se déclarent encore catholiques que 59 % des Américains d'origine catholique. Pour un Américain rejoignant cette confession, 6,5 la quittent. Chez les protestants du courant central ce rapport est de 1 contre 1,7 ; les évangéliques sont quasiment à l’équilibre. Pour un Américain rejoignant une confession, 4,2 rejoignent les “nones”.

► Le déclin du mariage a également joué un rôle : le christianisme US et surtout le catholicisme ayant tourné depuis très longtemps au culte familial, la diminution du nombre des mariages et la progression du compagnonnage éphémère ont paru saper les bases de la religion. Ce constat pose des questions de fond à l’Eglise catholique : le pape François et beaucoup de nouveaux cardinaux en sont conscients, mais une partie des prélats américains ne veulent rien savoir.

► Le recul des affiliations fait partie d’une mutation sociétale d’ensemble, l’explosion de l’hyper-individualisme et le déclin des engagements stables en tous domaines : processus où l'on peut discerner l’empreinte du capitalisme néolibéral, mais peu d’Américains iront jusqu'à cette conclusion même s’ils font un certain effort de lucidité.

L'enquête de l'université jésuite fournit pourtant la matière de sérieuses réflexions, et des deux côtés de l’Atlantique…

__________

[*] www.https://www.fordham.edu : “At a time when religion’s role in American life is both praised and contested, Fordham’s Center on Religion and Culture (CRC) explores the complex relationship between faith and contemporary life. Through public events and conversations with experts and artists, scholars and faith leaders, the CRC seeks to engage and elevate the public dialogue about religion and culture, the mind and the soul, inclusion and identity, politics, and the arts”.

[**] La distinction américaine entre “protestants“ et “évangéliques” ne concerne pas leurs croyances (les évangéliques sont des protestants) mais les réseaux d’églises auxquelles ils sont affiliés. Ce classement est intransposable en France.

