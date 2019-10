La Macronie en marche : d'Androïd aux pesticides

Relance d'alertes sur les liens entre l’Etat libéral et les intérêts privés. Outre AdP, EuropaCity ou la gare de Paris-Nord muée en centre commercial géant, voici deux nouveaux exemples :

► La France va devenir le premier Etat d’Europe à pratiquer la reconnaissance faciale. Selon le site du ministère de l’Intérieur [*], il s’agit de “lutter contre les usurpations d’identité en ligne” en dotant le citoyen d’une identité numérique par fichier biométrique. Concrètement, l’Etat pousse le citoyen à posséder un smartphone Androïd (Google) équipé d’une puce NFC, système seul compatible – actuellement – avec l’application Alicem “développée par la ministère de l’Intérieur et l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)”… “Alicem donnera accès à l’ensemble des services partenaires de France Connect, le dispositif de l’Etat qui facilite l’accès des services publics en ligne”, nous explique le ministère [*]. Il précise aussi qu’Alicem préfigure “un service plus large d’identité numérique, en cours de conception dans le cadre du programme interministériel mis en place en janvier 2018”. Si ce n’est pas obligatoire aujourd’hui, ça le sera demain ! Les lanceurs d’alerte de ‘La quadrature du Net’ ont donc demandé au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 13 mai 2019 autorisant la création d'Alicem, qui ne garantit pas le consentement “libre, spécifique, éclairé et univoque” du citoyen… Passons sur l’aspect orwellien de la reconnaissance faciale, et sur l’engrenage autoritaire de l’Etat néolibéral ; notons pour l’instant que l’intrusion des pouvoirs publics français dans la vie du citoyen se fait en lien étroit avec Google : ce qui relativise les effets d’annonce de MM. Macron et Le Maire au sujet des GAFAM.

► Changement de décor. Tribunal administratif de Rennes, lundi 14 octobre : le combatif maire de Langouët, Daniel Gueff, comparaît pour la deuxième fois pour défendre son arrêté anti-pesticides, contre l’Etat qui lui refuse le droit d’agir dans ce domaine. La rapporteure publique rappelle, une fois de plus, que la réglementation sur l’usage des produits “phytosanitaires” (pesticides) est le monopole du gouvernement. On sait que les gouvernements successifs depuis un demi-siècle sont proches des agro-industriels de la FNSEA, aujourd’hui déchaînés – dans l’impunité – contre toute réglementation… La rapporteure ajoute qu’un maire ne peut outrepasser ses compétences ordinaires “qu’en cas de danger imminent”. M. Gueff montre alors un bidon de pesticide portant la mention : “Ne pas retourner sur la parcelle pendant les 48 h suivant l’épandage”. Et il interroge : “Le voilà, le danger imminent ! Que dois-je faire : évacuer la population ?” Puis l’avocat des parties civiles dénonce les carences de l’Etat en matière de protection face aux pesticides…

D’où vient cette carence ? sinon de la longue connivence entre pouvoirs publics et intérêts privés ? connivence encore aggravée depuis les années 1990, de Paris à Bruxelles, et devenue progressisme au temps de la start-up nation ?

__________

[*] https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Alicem-la-premiere-solution-d-identite-numerique-regalienne-securisee