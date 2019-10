Un évangile qui bouscule les rites et les identités

Jésus et les dix lépreux (Luc 17,11-19)... Comme le souligne Hans Urs von Balthasar, les dix sont guéris mais seul est sauvé celui que le rite du Temple et la coutume nationale n'ont pas aveuglé :

► Hans U. von Balthasar, commentant l'évangile de ce dimanche où le Samaritain est le seul (des dix lépreux guéris) à revenir rendre grâce et gloire à Jésus :

<< Dix lépreux guéris par le Seigneur - pendant que, sur son ordre, ils vont se montrer aux prêtres. Ceux-ci avaient le devoir de déclarer le lépreux impur (Lévitique 13, 12d), mais aussi de constater une éventuelle guérison et d'annuler le verdict d'impureté (ibid. 16). Jésus seul accomplit le miracle qui se produit pendant que les lépreux vont se présenter aux prêtres ; mais pour les Juifs dans la maladie, le geste liturgique prescrit dans la Loi est si décisif qu'ils placent tout le sens de la guérison dans la cérémonie prescrite. De même, bien des chrétiens considèrent le fait de "pratiquer" comme le centre de la religion, et oublient alors tout à fait la grâce reçue de Dieu, qui est l'origine et le but du fait "d'aller à l'église". Le but disparaît dans le moyen, qui n'a souvent plus guère de rapports avec ce qui est spécifiquement chrétien, et qui devient pure coutume : tradition irréfléchie. Il faut un "étranger" (le lépreux samaritain) - c'est-à-dire celui qui n'est pas habitué à ce qui est traditionnel - pour percevoir la grâce comme telle et en remercier qui de droit. >>

Se voyant guéris en chemin, les neuf autres ex-lépreux continuent vers le Temple (la Règle, les Valeurs traditionnelles, l'Identité)... Le dixième, samaritain donc étranger au système du Temple, est assez lucide pour faire demi-tour : il vit ainsi - littéralement - une conversion . Il court rendre grâce à Jésus, qui lui dit alors : "ta foi t'a sauvé"… Non pas sauvé de la maladie, puisque les neuf autres sont guéris aussi ; mais sauvé parce que – contrairement aux neuf autres qui attribueront leur guérison au rite du Temple – il rend grâce à Jésus en glorifiant Dieu.

► Balthasar reprend ces thèmes dans ses commentaires de la première lecture (2 Rois 5,14-17 : la guérison de Naaman le Syrien) et de la deuxième lecture (2Timothée 2, 8-13) :

1. << On a besoin de prendre de la distance par rapport à l'accoutumance religieuse, pour apprendre ce qu'est le miracle et quelle reconnaissance lui est due. Jésus l'avait clairement dit dans son discours inaugural à Nazareth. >> [ Luc 4, 25-27 : << Jésus leur dit : "Au temps du prophète Elisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien !" A ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux ; ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville...>> ]

2. << Le vrai christianisme - derrière sa dégénérescence, spirituellement mortelle, en simple tradition - a la forme "secouante" du martyre qui est une profession de foi (pas nécessairement sanglante) par la souffrance. [...] Si nous traitons Dieu comme une sorte d'automate religieux, Il nous montrera qu'Il n'est pas cela, mais qu'Il est le Dieu libre, vivant, et aussi le Verbe éternel qui se manifeste comme libre et non enchaîné. >>