Le jeune président du 'Dorothy' dénonce le détournement de la référence "catholique" par l'ultradroite

LeMonde.fr – Foucauld Giuliani (professeur de philosophie) s’insurge contre le détournement de référence catholique opéré le 28 septembre à la "convention de la droite", et en général par le milieu ultradroitier. Extraits de sa tribune :



<< Les passions les plus basses alliées aux appétits de pouvoir les plus féroces ont entrepris une instrumentalisation en règle du catholicisme en vue d’une mise sur orbite politique de Marion Maréchal. Des catholiques affichés comme tels soutiennent activement et promeuvent cette entreprise.

[...] Le référentiel catholique est invoqué sans que jamais n’apparaissent des notions et des figures qui lui sont organiquement attachées et sans lesquelles il n’a aucune substance réelle : la foi, l’Evangile, le Christ. A aucun moment n’est évoquée ou pensée la seule révolution promise par le catholicisme : la révolution des structures d’oppression et des regards par la puissance d’un amour puisé en Dieu.

Les discours passent allègrement outre tous les vrais défis d’une existence qui cherche authentiquement et humblement à être chrétienne et qui font de la religion catholique une voie éminemment exigeante, passionnante, problématique : la conversion du cœur, la recherche spirituelle, le souci de justice. A ces conditions, ils flottent nécessairement dans une sphère imaginaire où ils ne rencontrent que leurs tristes reflets. [...]



La référence au catholicisme ici [...] vise à créer une aura de sacralité autour d’un mouvement qui vise la prise du pouvoir institutionnel à moyen terme. Une telle référence est idolâtre dans son principe. Elle masque les passions les plus tristement communes: soif de pouvoir et de gloire, rage de vengeance, volonté de puissance.

La référence au catholicisme est ici purement d’identité. [...] Mais dans la foi chrétienne, l’unité ne s’impose pas à travers la colère ou la violence. Elle se reçoit de Dieu et l’universel de son message se démontre en pratique, d’abord à une petite échelle.

[...] Il nous appartient, catholiques, de nous mobiliser et de nous organiser pour tenter d’incarner l’Evangile et faire de cette incarnation une présence suffisamment forte pour être perçue et reconnue. C’est la seule façon de combattre ce type d’ennemis. Nous devons résister de toutes nos forces à ce rôle d’idiots utiles dans lequel ce mouvement cherche à nous placer en flattant nos pires tendances. Ma conviction est que tout projet politique disant prendre au sérieux le catholicisme mais évacuant la difficile et jamais close question de la mise en pratique concrète de l’Evangile est une duperie. >>



Pour connaître le café associatif Le Dorothy :

https://www.ledorothy.fr/

et aussi :

https://philitt.fr/2019/01/28/foucauld-giuliani-dorothy-day-montre-que-leglise-nechappe-pas-au-jugement-de-dieu/