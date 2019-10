La vraie leçon de l'affaire Sylvie Goulard

Ce n’est pas une “crise institutionnelle de l’Europe” comme le prétend Mme de Montchalin [*]. Ce que révèle le tapage de l’affaire Goulard, c’est l’affrontement latent entre la technocratie et le suffrage universel :



Les eurodéputés sont un parlement qui voudrait acquérir une existence concrète (avec, bien sûr, tout ce que cela suppose de manoeuvres de partis). Face à eux, la Macronie est une technocratie financière néolibérale appuyée sur une chambre d’enregistrement : l’Assemblée nationale française réduite au bloc Macron. Pour la technocratie financière hégémonique, la démocratie représentative est un décor : les parlements sont voués à donner l’onction du suffrage universel à des “réformes” impulsées par la finance.

D’om la rage de ce milieu devant le rejet massif de sa superwoman Sylvie Goulard par les eurodéputés. Mme Goulard avait le profil de la techno de haut vol : ENA, conseillère de M. Prodi, associée au projet de constitution européenne, fondatrice avec MM. Verhofstadt et Cohn-Bendit du “groupe Spinelli” pour la fédéralisation de l’UE ; lors du débat de réforme bancaire en 2016, elle avait présenté deux amendements empruntés au lobby des banques allemandes : la Deutsche Kreditwirtschaft... Après quoi (2018) elle est devenue sous-gouverneur de la Banque de France.

Certes, ce profil presque parfait avait des ombres : une sombre histoire d’emploi d’assistants parlementaires Modem ; et surtout le fait que Mme Goulard, eurodéputée de 2009 à 2017, fut rémunérée de 2013 à 2016 (13 000 euros mensuels) par le think-tank américain de Nicolas Berggruen : un financier qualifié de “vautour” par le magazine Forbes – expert en la matière. Ce conflit d’intérêt a choqué nombre d’eurodéputés. Mais aucun macroniste n’y fait allusion aujourd’hui : parce qu’être salarié d’un lobby US n’est pas mal vu dans ce milieu ; peut-être aussi parce que le frère de M. Berggruen figurait parmi les financiers de la campagne Macron en 2017…

Revenons à la rage de la Macronie face au rejet de Mme Goulard par les eurodéputés.

– M. Macron, tout colère, dit qu’il ne “comprend” pas ce rejet. C’est pourtant simple. Mme Goulard était la créature de M. Macron. Les eurodéputés (qui rament pour exister un peu en tant que parlement) ne pardonnent pas à M. Macron d’avoir contribué à imposer technocratiquement Mme von der Leyen comme président(e) de la Commission, ce qui abolissait la coutume de nommer à cette présidence un membre du groupe majoritaire du Parlement européen : Manfred Weber en l’occurrence.

– Les macronistes vitupèrent “les intrigues de partis” : mais le rejet de Mme Goulard a été si massif, et si transversal, qu’on ne saurait le réduire à une vengeance des seuls amis PPE de M. Weber.

La Macronie a donc bonne mine d’appeler “crise institutionnelle” cette auto-affirmation d’un parlement, alors que tout le monde (et elle aussi) s’est réjoui de la bonne participation électorale aux dernières européennes ! Participation qui indiquait, paraît-il, un certain rapprochement entre l’opinion publique et Bruxelles… Or la première initiative des eurodéputés – blackbouler Mme Goulard – soulève des cris d’orfraie chez les technocrates de l’exécutif et dans la chambre d’enregistrement du Palais-Bourbon : ça en dit long sur les forces en présence.

Les médias présentent la chute de Mme Goulard comme un recul pour “l’influence française”. C’est nous prendre pour des imbéciles : Mme Goulard pense à l’américaine et agit à l’allemande ; son mentor est M. Schäuble ; son portefeuille (couvrant un périmètre inouï) aurait été l’outil de tout autre chose que d'une “arrogance française”. D’ailleurs les Français ne sont plus arrogants depuis longtemps – à l’exception de M. Macron et de son groupe : mais c’est l’arrogance d’une start-up nation qui se rêve californienne.

PS – J’ajoute que le vouloir-vivre des eurodéputés ne change rien à la vraie nature de la construction européenne, dont ils ne sont qu’un rouage secondaire. L’objectif réel de celle-ci était de superposer aux nations un marché unifié des biens, des capitaux et des personnes. La seule norme absolue de l’UE est “la concurrence” (nonobstant ses effets sociaux ravageurs) ; les autres normes invoquées sont sans contenu pratique. Tout processus d’harmonisation sociale est explicitement interdit par l’article 153 du traité de Lisbonne. Quant au Parlement européen, il est encadré : 1. par les traités, qu’il ne peut discuter ; 2. par la jurisprudence de la Cour de justice européenne, productrice d’un droit s’imposant aux élus. Comme le disait le prédécesseur de Mme von der Leyen : “Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens.” L’UE est supérieure à la démocratie ; raison pour laquelle la technocratie se veut hégémonique.

[*] Le CV de Mme de Montchalin est exemplaire : fille d’un vice-président international de Coca-Cola, elle a fait HEC, Dauphine et la Harvard Kennedy School ; on l'a vue experte chez BNP-Paribas, Axa, Exane (finance de marché), et analyste à la Commission européenne… D’où son adhésion au macronisme en 2016.

La péremptoire Amélie de Montchalin