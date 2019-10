Synode Amazonie : l'encyclique 'Laudato Si' en action

Le synode "est un effort conscient pour mettre en œuvre ‘Laudato Si’ dans cet environnement humain et naturel"... Ma chronique sur Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :



<< Hier 6 octobre s’est ouvert le synode des évêques sur l’Amazonie. C’est un événement majeur, à la fois pour l’Eglise et pour le monde.

Pour le monde : 1. parce que l’Amazonie est le poumon vert de la planète, un poumon menacé, et qu’en s’en préoccupant l’Eglise sert le bien commun de l’humanité entière ; 2. parce que la population de l’Amazonie est menacée par des puissances économiques dans son habitat, sa façon de vivre et son existence même – et que l’Eglise intervient en sa faveur : comme dit le pape François, "il faut défendre ces frères si vulnérables".

Car c’est un événement majeur aussi pour l’Eglise : comme l’écrivent le cardinal jésuite Michael Czerny et l’évêque dominicain David Martinez, le synode "est un effort conscient pour mettre en œuvre l’encyclique ‘Laudato Si’ dans cet environnement humain et naturel".

Mettre en œuvre l’encyclique sociale du pape François, c’est souligner concrètement : que le spirituel est indissociable du social / que le social est indissociable de l’économique / et que le social et l’économique sont indissociables de l’environnement naturel, trop longtemps brutalisé et qui risque de se retourner dramatiquement contre nous si nous ne changeons pas notre économie et notre vision de la vie… ainsi que le pape nous y encourage : "Nous ne pouvons pas, répète-t-il, disposer des biens communs au rythme effréné de l’avidité et de la consommation."

Alors que penser de la campagne lancée par certains milieux contre ce synode amazonien ? Que c’est une campagne de désinformation ! Contrairement à ce qu’affirme un réseau de pamphlétaires, l’éventualité (pour remédier à l’absence de sacrements en Amazonie) d’ordonner prêtres des laïcs mariés dignes de confiance, n’est PAS en soi "le total désastre" que prétendent ces pamphlétaires… A moins de considérer également comme "total désastre" la présence des prêtres maronites mariés, ou l’accueil dans le clergé catholique (par Benoît XVI) de prêtres anglicans mariés !

Et que penser de l’ubuesque accusation de "paganisme", hasardée par ces pamphlétaires contre les évêques latino-américains… parce qu’ils prennent en considération la vision du monde des Indiens d’Amazonie ? Appeler "paganisme" cette démarche apostolique est une belle sottise. Comme le dit un journaliste catholique américain, heureusement que ces pamphlétaires n’étaient pas là quand saint Augustin ou saint Thomas d’Aquin construisaient leur théologie en utilisant des éléments de la philosophie grecque païenne !

Donc saluons les évêques en synode sur l’Amazonie, et invoquons avec eux l’Esprit Saint : "O Seigneur, envoie ton Esprit – Qu’il renouvelle la face de la terre…"