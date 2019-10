L'événement : synode des évêques sur l'Amazonie

Convoqué par le pape François, le synode des évêques sur l’Amazonie se tient du 6 au 27 octobre à Rome. C'est un événement catholique de grande importance à tous points de vue, comme l'explique (dans l'hebdomadaire du diocèse de Paris) l'évêque français de Cayenne, Mgr Emmanuel Lafont. Extraits :

► Vous êtes l’un des évêques français à participer au synode sur l’Amazonie. Dans quel état d’esprit arrivez-vous ?

Je rends grâce au Seigneur et au pape François pour cette initiative extrêmement importante pour l’Amazonie et pour l’Église. Ce synode met la périphérie au centre de la vie de l’Église, ce qui est profondément évangélique. L’Église est ici dans son rôle humain, prophétique et spirituel. Car le monde ne sera pas en paix tant que les pauvres ne le seront pas. À Rome, je viens moi-même aux côtés d’Aïkumale Alemin, chef de village amérindien de Guyane, de l’ethnie Wayana, que j’ai eu la joie de baptiser il y a plusieurs années. Il se prépare aujourd’hui au diaconat permanent pour le diocèse de Cayenne. Vivre ce synode avec lui est spirituellement et humainement très fort. C’est sans doute la première fois qu’à ce niveau de l’Église, il y a 55 auditeurs et auditrices extérieurs, venant d’Amazonie pour la plupart. C’est pourquoi j’ai une grande confiance dans la démarche d’écoute de l’Église envers les peuples de la forêt. Ces derniers sont touchés par cette attention et ont de grandes attentes, car leur vie sociale, culturelle et économique est très difficile, et ils ont peu d’alliés...

► Qu’attendez-vous de ces trois semaines d’échanges ?

[...] Dans le diocèse de Cayenne vivent 15 000 Amérindiens avec six langues différentes ; il est difficile d’atteindre leurs communautés catholiques, mais il y a des choses à faire, comme traduire la Bible dans ces langues. Nous sommes appelés à annoncer l’Évangile au sein même de leur culture, à l’image du Christ qui s’est fait proche de chaque homme par son Incarnation. Mais il n’y a pas qu’en Amazonie où l’Église catholique ne se fait pas suffisamment proche. Nous sommes tous appelés à une conversion à travers ce synode. J’espère aussi une mise en valeur de la profonde sagesse humaine et spirituelle des Amérindiens, de leur complicité avec une nature qu’ils savent respecter, qu’ils connaissent admirablement. Le rapport spirituel entre l’homme et la nature est très présent dans leur culture, et doit éclairer notre théologie de l’écologie.

► Le synode doit aborder la question sensible de l’ordination d’hommes mariés « mûrs » (ou 'viri probati'). Qu’en pensez-vous ?

Nous devons faire attention à ne pas analyser cette question sous notre prisme européen. Je ne pense pas que l’Église doive changer sa règle sur le célibat des prêtres. Mais, comme toute règle, il est parfois utile de l’adapter à des circonstances propres au terrain. C’est dans cet esprit là que nous allons discuter de la possibilité d’ordonner prêtres des hommes mariés : pour que des communautés ne soient pas privées de l’eucharistie durant plusieurs mois d’affilée. En Amazonie guyanaise, nous n’avons toutefois pas ce problème : les prêtres peuvent rejoindre les villages. Il ne s’agit donc pas de tout révolutionner mais plutôt de se demander : que faisons-nous pour que nos communautés vivent de la vie chrétienne dans toute sa plénitude ? >>

(Extraits de Paris Notre-Dame, 3/10)