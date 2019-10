Une affaire de marketing

Moteur des "avancées sociétales" : l'industrie biotechnologique et son formidable impact-marketing ! Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< La PMA, la GPA ? Reparlons-en puisque tous les médias en ont parlé. Ils n’ont pas manqué de dire que face à certains aspects de la réforme des lois de bioéthique, l’opposition était l’expression des seuls catholiques.

D’abord c’est inexact : la critique de la PMA "pour toutes" est portée par des voix non-catholiques, telles la philosophe Sylviane Agacinski ou le généticien Jacques Testart… Agacinski proteste contre la négation de la filiation et du rôle paternel. Testart avertit qu’après la PMA pour toutes on aura la revendication de grossesse masculine. D'autres critiquent la tendance à transformer la médecine en autre chose, etc.

Ni Testart, ni Agacinski, ni José Bové, ni le journal La Décroissance, ni les anticapitalistes du groupe Pièces et Main d’œuvre (tous adversaires de l’artificialisation des naissances), ne peuvent être traités de grenouilles de bénitier.

Pourquoi leur position est-elle passée sous silence par la plupart des médias ? Parce que ces philosophes, ces scientifiques, ces écologues, vont plus loin que beaucoup d’opposants à la réforme. Ils ne se contentent pas de déplorer cette réforme. Ils en recherchent la cause réelle. Et ils n’hésitent pas à la voir dans les intérêts de l’industrie biotechnologique !

Sans cette industrie, les revendications toujours croissantes des minorités sexuelles n’existeraient pas. Mieux : sans cette industrie et son formidable marketing, ces revendications ne seraient pas présentées comme une demande générale de la société ; ce qu’en réalité elles ne sont pas.

Pourquoi sont-elles présentées comme une sorte de demande générale ? Parce que l’industrie biotechnologique veut étendre continuellement son marché commercial : sa "zone de chalandise", comme on dit dans la grande distribution.

Oui, on est là en présence d’une forme de marketing sans précédent parce que touchant désormais au plus intime de notre vie humaine… Comme l’écrit le révolutionnaire Alexis Escudero dans un petit livre intitulé La reproduction artificielle de l’humain, dont je recommande la lecture et qu’on trouve sur internet, l’abolition de la nature et sa re-création artificielle sont les plus gigantesques objectifs commerciaux jamais conçus par des multinationales. Si l’on parle de la loi de bioéthique, c’est de cet aspect-là qu’il faut parler. >>