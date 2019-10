"Les défenseurs de la famille ne se mobilisent pas suffisamment sur les questions sociales"...

...souligne Guillaume de Prémare (à Toulouse-Infos). Un entretien salubre, à l'heure où une partie du public "catho" s'apprête à replonger dans l'aveuglement libéral-conservateur :

<< ...Début 2018, le député Jean-Louis Touraine, rapporteur de la mission parlementaire sur la bioéthique, s’était réjoui que nous allions vers « la procréation sans sexe pour tous ». Avec le projet de loi de bioéthique actuellement en débat au parlement, la disparition de la condition d’infertilité pour l’accès à la PMA crée les conditions d’une procréation potentiellement séparée de la sexualité, du couple et de la famille. Aujourd’hui, cela concernera un petit nombre de personnes, mais demain cela peut entrer dans les mœurs communes. Par exemple, pourquoi un couple homme-femme tout à fait fertile ne viendrait-il pas réclamer demain une PMA ? En effet, la fécondation in vitro offre un avantage décisif : elle permet le diagnostic préimplantatoire, c’est-à-dire la sélection des embryons. Cela s’appelle l’eugénisme. À cet égard, le projet de loi de bioéthique étend encore les possibilités d’une recherche qui conduit vers un eugénisme beaucoup plus large qu’il ne l’est aujourd’hui. Il ne faut pas oublier non plus la GPA, qui n’est pas dans le projet de loi mais qui est en germe dans ce processus.

Je pense que, peu à peu, s’ouvre l’opportunité d’ouvrir aux firmes biotechnologiques le plus grand marché universel imaginable : celui de la procréation. C’est pourquoi il faut mettre beaucoup de force dans le combat contre ce projet de loi. Mais il ne faut pas perdre de vue le contexte global de toutes cette affaire : de mon point de vue, toutes ces évolutions dites sociétales sont un effet du turbo-capitalisme postmoderne. Ce qui permet cela, c’est l'alliance de la Technique, de l’État et du Marché. La civilisation techno-marchande constitue aujourd’hui le plus grand danger pour l’humanité.

La prise de pouvoir opérée par la sphère financière et marchande à partir du début des années 1990, au détriment du politique, constitue une étape importante. Cette évolution que l’on appelle mondialisation et globalisation rend possible l’exploitation effrénée du progrès technique au service du marché. Dans le même temps, la nation a été affaiblie parce qu’elle constitue le cadre politique par excellence. Et nous sommes entrés dans une ère post-politique : la souveraineté politique est neutralisée. Dans ces conditions, l’État n’est plus le serviteur d’une puissance politique ni le serviteur de la société, il devient le fonctionnaire des puissances techno-marchandes.

Cette machinerie globale se nourrit de la déconstruction des repères éthiques, culturels, familiaux. L’éthique devenant mouvante au gré des innovations technologiques, elle n’est plus un obstacle. Quant à la dimension culturelle, elle est essentielle, puisque c’est elle qui induit les modes de vie. La déconstruction culturelle, conjuguée à la révolution numérique, infuse des modes de vie qui vont dans le sens de la civilisation techno-marchande. C’est pour cette raison que les grandes firmes mondiales, notamment les GAFAM, financent et appuient cette déconstruction culturelle.

À mon sens, le dernier obstacle reste la famille. C’est pourquoi elle est si rudement attaquée. La guerre culturelle menée contre la famille traditionnelle conduit, non pas à une redéfinition de la famille, mais à une absence de définition de la famille. Quand il y a autant de modèles de familles possibles que de situations et de désirs individuels, il n’y a plus de modèle de famille, que l’on mette le mot au singulier ou au pluriel. Or, c’est le modèle familial qui structure le plus puissamment les mœurs et les représentations symboliques et sociales. Sans modèle familial, tous types de mœurs peuvent advenir. Et cela ouvre tous les marchés possibles.

[...] D’une certaine manière, le turbo-capitalisme entend réussir là où le marxisme a échoué, c’est-à-dire la construction d’une civilisation purement matérialiste. Une partie de la gauche a rendu les armes face au marché pour se concentrer sur le sociétal et les minorités. J’observe cependant que certaines personnes, issues de la gauche, ont compris que le libéralisme constituait un tout cohérent, que le libéralisme économique et le libéralisme culturel allaient ensemble. Michéa a théorisé cela de manière remarquable. Je pense aussi à Alexis Escudero, qui a publié en 2014 l’essai La reproduction artificielle de l’humain, ou encore à José Bové qui s’oppose à la mainmise de la technique sur la procréation. À droite, les libéraux-conservateurs n’ont toujours pas compris le lien : ils croient encore qu’il existe un bon libéralisme (économique) et un mauvais libéralisme (culturel) [...]

Les défenseurs de la famille ne se mobilisent pas suffisamment sur les questions sociales. La fracturation sociale produite par la machinerie économique, les modes de vie induits par le consumérisme, sont de puissants déconstructeurs de la famille concrète. Je pense qu’il est temps de reprendre le flambeau des catholiques sociaux du XIXe siècle, qui ont promu des lois sociales et défendu le peuple contre les prédations économiques.

[...] La civilisation techno-marchande présente un paradoxe : elle offre aujourd’hui un confort inégalé dans l’histoire, produit chaque jour de nouveaux plaisirs grisants, elle fait reculer la grande pauvreté dans les pays développés ; et pour autant elle ne rend pas heureux. Combien de gens vivent-ils sous psychotropes pour tenir le coup ? Dans Le meilleur des mondes, Huxley nous conte la consommation de soma, qui sont des tranquillisants. Je pense que ce qui cause en grande partie le désarroi concret de l’homme occidental contemporain, ce sont les modes de vie actuels, auxquels nous nous accrochons comme la bernique à son rocher, mais qui pourtant laissent l’âme humaine exsangue.

[...] Je ne pense pas que les gens s’estiment exonérés de tout devoir naturel. Par exemple, la plupart des parents sont conscients de leurs devoirs éducatifs, mais ils n’y arrivent pas, parce que c’est trop dur, parce que l’environnement culturel n’est pas porteur, parce qu’ils sont dépassés par l’évolution fulgurante des modes de vie, l’absence de repères solides dans cette société liquide où tant de choses sont envisagées sous le signe du déracinement. Pour qu’une société tienne, il faut des mœurs, des rythmes communs, un ethos commun, une proportionnalité des choses (ce que l’on appelle l’échelle humaine). Je crois que la Technique possède une influence décisive sur les mœurs, nous devons revoir notre rapport à la Technique si nous voulons pouvoir vivre demain de manière humaine, dans un environnement naturel sain qui ne soit pas saccagé par la folie productiviste. Les enjeux écologiques sont liés aussi à ces questions de modes de vie, pas seulement à des mesures contre le CO2. C’est un aspect de ce que l’on nomme l’écologie intégrale...