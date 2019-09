Un "phénomène" fabriqué par les médias

La "Convention de la droite" hier... Ça tourne à vide, mais ça excite les commentateurs persuadés que ce truc est "catholique" :

Peut-on vouloir une chose et son contraire ? D’une virulence gratuite et bizarre, le discours d’Eric Zemmour ne pouvait plaire qu’à la frange la plus énervée de l’ultra-droite : posture incompatible avec l’objectif (“union de la droite”) allégué par Marion Maréchal. Un courant qui se contredit à ce point dans sa propre ambition est irréaliste.

Cette première contradiction s’accompagne d’autres : entre l’affichage d’un “conservatisme des valeurs” et le rabâchage du dogme libéral en économie ; entre le nationalisme théorique et l’alignement pratique sur l’Amérique de Trump ; etc.

Pourquoi l’extase des médias devant Mme Maréchal ? Les commentateurs hier soir disaient “elle attire la lumière” : expression typiquement médiatique parce qu’elle tourne en rond. La “lumière”, c’est la focalisation délibérée des médias, et c’est elle qui fabrique sur les écrans cet objet virtuel qu’est le “phénomène Marion” !

Dans la réalité, l’hésitante jeune femme n’a pas de troupes, au-delà des quelques centaines de personnes venant à ses rares apparitions. Elle n’a pas non plus d’idées, au-delà de ce qu’elle a récité hier (avec une diction bizarrement scolaire) : les leitmotive de l’aile nostalgique d’une certaine bourgeoisie – mais on sait qu’au dernier moment, Versailles vote Macron…

Donc : annoncée à grand arroi par les médias, commentée par eux fiévreusement, la si excitante Convention De La Droite fut un ensemble vide. Jeunes exclus du RN, éclopés de ‘Sens commun’, vieux cotisants de Radio Courtoisie, plusieurs centaines de personnes étaient là “pour voir Marion” : le magnétisme de cette dame sur de très jeunes hommes et de vieux généraux est en effet de nature oculaire plutôt que politique. Voir cette blondeur parler d’un “combat des idées” les émeut. Ils se sentent dépaysés par l’attente d’un avènement “culturel” de l’ultra-droite : mystérieuse prophétie empruntée à Nostradamus plutôt qu’à Gramsci, que n’ont pas lu ceux qui citent son nom pour faire moderne.

Seul un tel public peut d’ailleurs marcher vers un mirage aussi usagé : l’introuvable “contre-révolution des valeurs” ou “Mai 68 à l’envers”. Mantra né en 2013 des ivresses de la MPT, sa réalisation se fait attendre sans qu’aucun signe ne vienne… ‘Sens commun’ s’en était cru le vecteur au sein de l’UMP-LR (on a vu le flop) ; la petite entreprise maréchalienne recommence, en plus réduit encore, l’illusion de ‘Sens commun’.

C’est aussi l’illusion du slogan de l’Union Des Droites : pour s’unir il faudrait qu’elles survivent ! or leur existence s’amenuise à vue d’œil. Le syndicat d’appétits chiraco-sarkozyste “unissait” des courants antagonistes dont le seul point commun était le rejet de la gauche ; celle-ci ayant trahi ses électeurs a disparu du paysage, et le camp Business & Order a un nouveau boss à l’Elysée ; LR n’ayant plus de raison d’être, se disloque. Et même ses débris n’ont aucune envie de passer sous la coupe de Mme Maréchal, obstinément présentée par les médias comme la papesse d’on ne sait quelle droite “catholique” (le mot revenait en boucle hier soir sur BFM-TV, France Info etc)…

Que Mme Maréchal soit l’incarnation du catholicisme en politique est l'une des idées fixes des médias, rivés à leur désir de voir exister un “catholicisme” ressemblant aux dessins de feu Cabu. On sait pourtant que ce “catholicisme”-là est très loin de fournir un électorat. On devrait savoir aussi (mais les médias s’en fichent) que ce “catholicisme” n’est pas très catholique : ses rengaines socio-économiques libérales façon 1986 disent le contraire de ce que dit l’Eglise. Et son allergie (de classe) au pape François n’est partagée dans l’Eglise que par une poignée de prélats hors d’eux et hors d’âge… S’opposer au renouvellement entrepris dans le catholicisme autour du pape – et s’y opposer en se prétendant “les vrais catholiques” –, c’est encore une contradiction intenable, et c’est le symptôme d’un manque de substance : sur le plan des idées, on n’est pas catholiques contre le pape (à moins de se prendre pour Mme Delsol). Sur le plan électoral, une posture aussi marquée condamne à l'insignifiant.

PS – Certains me diront : “Mais alors qu’est-ce qu’un catholique doit faire dans la Cité ?” Il doit étudier Laudato Si’. Puis être cohérent avec ce qu’il aura étudié…