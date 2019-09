Lazare et le riche : un évangile à ne pas biaiser

Jésus dit exactement ce qu'il dit : ne cherchons pas à esquiver la teneur concrète du message, souligne Hans Urs von Balthasar :

<< L’évangile (Luc 16,19-31) souligne avant tout le fossé infranchissable entre la vie de bombance du riche et la misère du pauvre qui est “couché devant le portail”, donc voit ce qui se passe à l’intérieur, sans que personne ne se soucie de ses plaies. C’est cela seulement que montre Jésus, et nous n’avons pas à fignoler l’image dans quelque direction théologique que ce soit… Jésus a précisé très concrètement le commandement de l’amour du prochain, et il étend la portée du contraste criant entre pauvre et riche : le fossé devient dans l’Au-delà l’abîme définitif, infranchissable, entre le repos “dans le sein d’Abraham” et les enfers brûlants… La simple parabole de Jésus n’est qu’une concrétisation de la parole que nous ne comprenons peut-être que difficilement : “Heureux, vois les pauvres, malheur à vous les riches” (Luc 6,20-24). >>

<< Dans la deuxième lecture (1 Timothée 6,11-16), “conquérir la vie éternelle” ne signifie pas chercher à se saisir de Dieu. Se décider pour Dieu, porter témoignage pour Dieu, signifie au contraire que l’on a été saisi par Lui et que l’on se tient à Sa disposition. >>

(Hans Urs von Balthasar)

On est saisi par Dieu, on ne Le saisit pas… Parmi les diverses manières de prétendre saisir Dieu pour se servir de Lui, il y a les lectures réductionnistes des évangiles : celles qui cherchent à “spiritualiser” les paraboles en les privant de leur précepte de compassion concrète. Ainsi tel mandarin libéral-conservateur affirmant que l’évangile du bon Samaritain (Luc 10,29-37) n’est pas à prendre concrètement – en aidant les victimes de la société – mais à décrypter comme allégorie purement spirituelle de la rédemption du pécheur [*]. Ressurgit ainsi au XXIe siècle le discours de la bien-pensance bourgeoise du XIXe… Alors que les deux lectures, sociale et spirituelle, sont inséparables selon la tradition catholique !

__________

[*] Moins conservateurs que libéraux, certains intellectuels “traditionnels” mutilent la tradition. Dans le libéral-conservatisme (oxymore), le conservatisme est en plume, le libéralisme en plomb.