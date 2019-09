Jacques Chirac : qu'il repose en paix

Mais son bilan politique est assez... relatif :

Restent bien entendu les détails qui vont dans tous les sens : notamment sa cordialité tous azimuts, ressentie par chacun de ceux qui l'approchaient – fût-ce professionnellement dans notre cas de journalistes. Mais la popularité des côtés "trop humains" de Chirac, venue tardivement par le caniveau des Guignols, soulignait en fait la dissolution du politique en psy-show dans les sociétés occidentales. Les deux mandats du défunt ne furent que des étapes de ce processus, impulsé par la sphère financière et la globalisation libérale, dans la complicité ou l'impuissance (selon les saisons) de la série Giscard-Mitterrand-Chirac-Sarkozy-Hollande-Macron... La responsabilité de Chirac est donc relative : il aura été moins acteur que commentateur. "Les forces nous échappent", avouait-il dans son allocution de 1997 annonçant (double symbole)... une dissolution. Mais on lui a fait un procès disproportionné en le traitant de fossoyeur de la Cinquième, dont la dévitalisation commencée sous Giscard se préparait dès les dernières années de De Gaulle – qui le voyait et le disait à ses rares confidents. Ce qui a commencé en 1995 fut tout au plus le règne acéphale des "communicants", introduit sous Chirac par sa fille Claude.



Quand on ne retient d'un homme d'Etat que ses jovialités et ses moments généreux, comme l'adoption de la jeune Vietnamienne, c'est qu'il n'a pas de legs politique : mais c'est à mettre au passif de l'époque plus qu'à celui du défunt.

Qu'il repose donc en paix, et prions pour son âme.