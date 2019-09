Les multinationales à l'avant-garde du progrès

Les Inrocks sont bien ingrats de prétendre que le capitalisme est homophobe, biphobe et transphobe. Les faits montrent le contraire :

► Le Monde, 27/09 – « Axa, BNP, Accenture, BCG, L'Oréal, Coty, Microsoft, ING, IBM, Google, Facebook, Publicis, Vivendi, Heineken et PwC se sont constitués en réseau d'entreprises pour partager les bonnes pratiques de sensibilisation et d'inclusion des personnes LGBT au travail. Le club, baptisé 'Têtu connect', a été créé en avril [...] pour créer également de la data en partenariat avec le Boston Consulting Group (*). C'était une recommandation de l'OCDE... »

Directrice des opérations de Microsoft France, Laurence Laffont précise que la firme a créé en 2018 une structure Gleam France ('Gleam' = Global LGBTQ + Employees and Allies at Microsoft), destinée notamment à "accompagner" les salariés désireux de changer de sexe.

À titre d'échantillon, rappelons que ces derniers représentent 0,6 % de la population américaine ; la proportion paraît encore plus faible en France. Compte tenu aujourd'hui de l'extrême rareté de ces cas parmi les salariés, la directive donnée par les dirigeants des firmes à leurs DRH ne répond pas à un besoin, mais vise à le créer. Sur requête de l'industrie biotechnologique ?

______

(1) Le Boston Consulting Group s'honore depuis plus d'un an de compter parmi ses membres... le général de Villiers.