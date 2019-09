"Méfions-nous des conformismes"

Sur l'aspect "élite sociale" du LGBTQ, ma chronique de Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) :

<< Bonjour à tous. Connaissez-vous Anthony Bajon ? Il est acteur, il a 25 ans mais en paraît 15, d’ailleurs il joue le rôle d’un ado fils de paysan dans le film Au nom de la terre qui sort en salles aujourd’hui. Je vous parle d’Anthony Bajon à cause d’une anecdote qu’il racontait hier au journal Libération. Anthony Bajon est fils d’ouvrier né dans le Val-de-Marne. Son succès au cinéma le propulse aujourd’hui dans des milieux parisiens bobo où règnent les nouveaux codes du bon ton : et lui, il n’a pas les codes et on le lui fait sentir : parfois « avec mépris », dit-il. On lui colle l’étiquette « prolo ».

C’est ainsi qu’il y a une semaine un journaliste lui demande, je cite : “En tant que banlieusard, ça ne vous dérange pas qu’il y ait autant d’homosexuels dans le milieu du cinéma ?” Cette phrase stupéfie Bajon. Le journaliste se rend-il compte du mépris social contenu dans sa question ? Elle semble vouloir dire qu’une jeunesse en banlieue ouvrière rend nécessairement étroit d’esprit et notamment « homophobe », comme on dit aujourd’hui.

L'anecdote laisse songeur. Est-ce qu’un nouveau conformisme bourgeois est en train de se mettre en place, autour de valeurs qui auraient choqué le bourgeois d’autrefois, mais avec une pression sociale comparable (quoique inversée) à celle du pire XIXe siècle ? Beaucoup d’homosexuels aujourd’hui ne se reconnaissent pas dans cette nouvelle pression sociale, et ne veulent pas qu’un certain courant d’idées – celui qui s’intitule LGBT – prétende parler au nom de tous les homosexuels... Surtout s’il s’agit d’installer en leur nom une sorte de « politiquement correct », de « socialement fréquentable » : autrement dit une idéologie de classe sociale, sans rapport avec la vie réelle de personnes qui ne se voient pas comme des numéros au sein d’une « communauté » (comme on dit) mais plutôt comme des destins individuels, et qui tiennent à leur liberté d’esprit.

Méfions-nous de tous les conformismes. Les conformismes anciens sont en voie de disparition, inutile d’en parler… Méfions-nous donc des conformismes nouveaux, qui s’installent avec l’attrait de l’inédit alors qu’ils ne visent, ni plus ni moins, qu’à reproduire sous des apparences « chic et paillettes » la bonne vieille domination sociale des nantis sur les autres. Méfions-nous des valeurs de milieu social quand elles se déguisent en doctrine officielle et prétendent s’imposer à tout le monde. Et méditons sur l’anecdote racontée par le jeune acteur : elle montre le mauvais regard qu’un certain milieu parisien jette sur la France profonde. >>