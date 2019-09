Qui donc fait "jouer un rôle" à Greta Thunberg ?

Quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt... Greta Thunberg porte “plainte” contre cinq gouvernements parce qu’ils se dérobent (dans les faits) aux avertissements scientifiques ? Le gouvernement français répond en blâmant Geta Thunberg ! Avec le renfort suspect d'une droite – aussi libérale que lui – qui transforme l'ado suédoise en épouvantail :



► Bien entendu, le rôle de Greta Thunberg peut être questionné : on peut se demander pourquoi sa “plainte” – non judiciaire – est appuyée non seulement par l’Unicef et Earthjustice [1], mais par le cabinet d’avocats Hausfeld, leader mondial du contentieux d’entreprises. La droite libérale se jette sur ce détail pour accuser l’ado d’être un outil des multinationales… Mais la clientèle de Hausfeld inclut des entreprises de ramassage des déchets, de traitement de l’eau et de transports ferroviaires : faut-il s’indigner qu’elles espèrent gagner de l’argent avec des politiques environnementales renforcées [2] ? Par ailleurs, les partisans d’un libéralisme sans frein sont mal placés pour traiter Mlle Thunberg d’amie du capitalisme et d’outil des multinationales ! Quand les Ferry et les Retailleau (faisant absurdement de tout ça une querelle scolastique) crient au “jeunisme délirant” et à “l’écologisme”, c’est parce qu’ils n’osent plus nier – ils le faisaient depuis quinze ans – l’existence du dérèglement climatique. Et quand les Poirson reprochent à l'ado de “ne pas apporter de solution”, elles (ils) oublient que ce n’est pas son rôle : c'est le leur ! [3]

► Mais comme l’éléphant de Vialatte, la minuscule Greta est irréfutable. Elle clame deux évidences : 1. les climatologues ont raison, 2. les gouvernements ont tort de ne pas suivre les climatologues. Leur tort est encore pire quand ces gouvernements, au lieu de s’en foutre ouvertement comme la Maison Blanche ou le Kremlin, se posent en super-héros de la planète ! Ainsi M. Macron, qui en même temps livre aux multinationales minières 360 000 hectares de forêt amazonienne en Guyane. Et ne suit même pas Mme Merkel quand elle parle d’élever l’objectif de réduction du CO2. Sans oublier la marche parisienne pour le climat, sacrifiée samedi dernier au traditionnel show police-casseurs ; ni le reste des mesures anti-écologiques dictées par la FNSEA…

Sachant cela, la plainte à l’ONU est simplement cohérente. Ce qui est hors sujet, c’est de faire de Mlle Thunberg la synthèse provisoire de nos cauchemars (à droite) ou de nos mirages (à gauche). L’enjeu est beaucoup plus grave. “Je vous le dis, prenez bien garde : vous prenez une grande responsabilité de me charger ainsi”, disait une autre ado particulière.

► Rapport scientifique international du GIEC (25/09) sur la dégradation accélérée de l’état des océans :

https://www.liberation.fr/planete/2019/09/25/selon-le-rapport-du-giec-oceans-et-glaces-plus-que-jamais-menaces_1753353

__________



[1] Earthjustice : ONG américaine de juristes sur l’écologie et la santé publique.

[2] Hausfeld a aussi de gros clients dans l’automobile : mais on ne voit pas quels intérêts BMW ou PSA auraient à voir chuter les ventes de voitures, y compris électriques puisque la construction et le fonctionnement de ces dernières sont notoirement nuisibles à l’environnement. “La voiture électrique n'utilise pas de carburant d'origine fossile, mais elle tire son énergie d'une lourde batterie. Comptez 305 kg pour celle de la Renault Zoe ZE40 (41 kWh), et plus de 620 kg pour le plus gros dispositif de 100 kWh des Tesla Model S et X. La batterie d'une voiture électrique contient quelques kilos de lithium, mais aussi du cobalt et/ou du manganèse, entre autres. Tous trois sont des métaux. Plus des deux tiers des ressources en lithium sont issus des salars d'Amérique du Sud, principalement de Bolivie, du Chili et d'Argentine. Son extraction et son traitement entraînent une pollution des sols, un assèchement des rivières, et accroissent intoxications et maladies graves pour les populations locales. Quant au cobalt, plus de la moitié de la production mondiale est issue de mines congolaises aux conditions de sécurité rudimentaires et qui exploitent souvent des enfants… Sur l'ensemble de son cycle de vie, la consommation énergétique d 'un véhicule électrique est globalement proche de celle d 'un véhicule diesel. " La réalisation de la batterie requiert même davantage d'énergie que celle de tous les autres composants du véhicule réunis. Il faut ainsi deux fois plus d'énergie pour produire (matière première, transport des pièces, assemblage) une auto électrique qu'une voiture thermique.” (L’Auto-journal, 5/04/2019).

[3] Les “solutions” de Brune Poirson sont dignes d’Ubu. Par exemple celles-ci : faire baisser les prix de produits nuisibles, en croyant ainsi dissuader les industriels de les commercialiser... On se demande comment Mme Poirson a pu avoir le diplôme de la London School of Economics.

Le magazine de la paléo-droite se déchaîne contre l'action climatique : diabolisation de Greta Thunberg et de l'introuvable "totalitarisme vert", + numéro spécial de la revue-fantôme Le Spectacle du monde supprimée par M. de Kerdrel en 2014, réapparue cette année en annexe de Valeurs actuelles. Parmi les parrains de ce Spectacle : le climato-négationniste Vincent Courtillot, épigone d'Allègre... et risée de l'Académie des sciences.