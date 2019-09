Ma chronique hebdo à Radio Présence

(Toulouse Midi-Pyrénées) :

"Un livre terrible et lumineux"

<< Bonjour à tous. Un livre terrible et lumineux vient de paraître. Terrible parce qu’il révèle sur l’un des défis majeurs auxquels l’Eglise catholique est affrontée aujourd’hui. Mais livre lumineux par la leçon de discernement chrétien que nous donne son personnage principal, qui n’est autre que le pape François.

Le livre paraît chez Bayard. Son auteur est le journaliste de La Croix au Vatican, Nicolas Senèze. Et il s’intitule : Comment l’Amérique veut changer de pape.

Ce titre surprend a priori le public français, peu au courant de ce qui se passe aux Etats-Unis dans le domaine religieux… Or le livre nous apprend qu’un réseau de milliardaires ultralibéraux proches du président Trump, et en désaccord avec la pensée économique et sociale de l’Eglise catholique, a littéralement pris en main une partie des évêques américains en profitant du désarroi où le scandale de la pédophilie a jeté ces évêques.

Et ce réseau de milliardaires a déclenché une offensive internationale pour déstabiliser le pape François, considéré par eux comme un ennemi du capitalisme américain – surtout depuis l’encyclique Laudato Si’ de 2015. Là, pour une fois le mot ‘‘complot’’ est exact !

Très informé des manœuvres des intérêts séculiers au sein de l’Eglise, Nicolas Senèze montre, en un récit passionnant et déconcertant, comment le complot américain explique une série d’événements bizarres survenus dans cette Eglise depuis deux ans.

Entre autres : l’espèce de putsch monté depuis les Etats-Unis l’an dernier pour tenter de faire démissionner le pape, à l’aide d’une accusation calomnieuse signée par un ancien ambassadeur du Vatican à Washington. Le coup a raté : vite réfutée par les enquêteurs de la presse, l’accusation fausse n’a pas ébranlé François.

Le réseau de milliardaires est alors passé à l’étape suivante, actuellement en cours : ayant recruté à coups de millions de dollars un bataillon d’anciens du FBI et de spécialistes des rumeurs sur Internet, ils sont en train de monter des dossiers de fake news contre les cardinaux nommés par François. Objectif : tenter de discréditer ces cardinaux avant un éventuel conclave, au cas où François viendrait à mourir.

Ce nouveau complot paraît incroyable mais il est avéré : les milliardaires en question l’ont eux-mêmes annoncé à Washington, fin 2018, en termes à peine voilés, devant plusieurs centaines de leurs confrères et sympathisants réunis pour financer tout ça. Il y avait même des journalistes dans la salle !

Pour mesurer à quel point le pape François dérange les intérêts politico-financiers, il faut lire le livre de Nicolas Senèze. Procurez-vous cet ouvrage sans tarder, je vous le recommande, et je vous rappelle le titre : Comment l’Amérique veut changer de pape. Editions Bayard. >>